Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - Oct. 17, 2025 Français

News provided by

OLG Winners

Oct 17, 2025, 23:58 ET

TORONTO, Oct. 17, 2025 /CNW/ -

Friday 17/10/2025

POKER LOTTO

Winning Hand: 9-D, 9-S, 8-S, 4-D, K-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:
7, 9, 18, 20, 24, 39 Bonus 4. 

PICK-2: 0 2 

PICK-3: 7 9 0 

PICK-4: 4 8 5 7 

ENCORE: 9743762 

DAILY KENO
5, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 29, 32
34, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 61, 64. 

POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 1, 17, 24, 26, 30, 36 

MidDay lottery winning numbers 

PICK-2: 3 8 

PICK-3: 0 5 7 

PICK-4: 0 1 7 7 

ENCORE: 8373658 

DAILY KENO
1, 13, 21, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 38
43, 45, 47, 56, 57, 59, 64, 65, 67, 68 .

POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Organization Profile

OLG Winners

OLG is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games; Internet gaming; and the delivery of bingo...