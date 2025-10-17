News provided byOLG Winners
Friday 17/10/2025
POKER LOTTO
Winning Hand: 9-D, 9-S, 8-S, 4-D, K-C.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO:
7, 9, 18, 20, 24, 39 Bonus 4.
PICK-2: 0 2
PICK-3: 7 9 0
PICK-4: 4 8 5 7
ENCORE: 9743762
DAILY KENO
5, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 29, 32
34, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 61, 64.
POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 1, 17, 24, 26, 30, 36
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 3 8
PICK-3: 0 5 7
PICK-4: 0 1 7 7
ENCORE: 8373658
DAILY KENO
1, 13, 21, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 38
43, 45, 47, 56, 57, 59, 64, 65, 67, 68 .
POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.
