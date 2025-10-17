Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 17 oct. 2025 English

17 oct, 2025, 23:59 ET

TORONTO, le 17 oct. 2025 /CNW/ -

Vendredi 17/10/2025

POKER LOTTO

Main gagnante: 9-D, 9-S, 8-S, 4-D, K-C.  

Légende:

C = CLUB, 

H = HEART, 

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:
7, 9, 18, 20, 24, 39 No comp. 4.

PICK-2: 0 2 

PICK-3: 7 9 0 

PICK-4: 4 8 5 7 

ENCORE: 9743762 

DAILY KENO
5, 10, 11, 12, 19, 20, 23, 24, 29, 32
34, 43, 44, 46, 48, 50, 55, 57, 61, 64. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 17, 24, 26, 30, 36 

Numéros gagnants de la loterie après-midi 

PICK-2: 3 8 

PICK-3: 0 5 7 

PICK-4: 0 1 7 7 

ENCORE: 8373658 

DAILY KENO
1, 13, 21, 24, 25, 29, 33, 34, 35, 38
43, 45, 47, 56, 57, 59, 64, 65, 67, 68 .

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

