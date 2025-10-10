Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - Oct. 10, 2025 Français

News provided by

OLG Winners

Oct 10, 2025, 23:59 ET

TORONTO, Oct. 10, 2025 /CNW/ -

Friday 10/10/2025

LOTTO MAX estimated jackpot $10 million
04, 09, 10, 16, 33, 45 & 50. Bonus 36

POKER LOTTO

Winning Hand: A-C, 6-H, 7-D, A-S, K-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
22, 27, 28, 29, 35, 37 Bonus 12.

PICK-2: 3 3

PICK-3: 8 6 8

PICK-4: 9 1 3 1

ENCORE: 6193593

DAILY KENO
1, 3, 9, 13, 15, 18, 19, 28, 29, 33
34, 37, 43, 45, 48, 52, 53, 64, 65, 69. 

POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 1, 18, 19, 20, 28, 33

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 9 0 

PICK-3: 9 7 4 

PICK-4: 2 9 6 4 

ENCORE: 2771776 

DAILY KENO
3, 4, 11, 15, 20, 26, 28, 29, 31, 33
34, 39, 41, 52, 59, 62, 63, 65, 66, 70 .

POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

Organization Profile

OLG Winners

OLG is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games; Internet gaming; and the delivery of bingo...