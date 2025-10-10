News provided byOLG Winners
Oct 10, 2025, 23:59 ET
TORONTO, Oct. 10, 2025 /CNW/ -
Friday 10/10/2025
LOTTO MAX estimated jackpot $10 million
04, 09, 10, 16, 33, 45 & 50. Bonus 36
POKER LOTTO
Winning Hand: A-C, 6-H, 7-D, A-S, K-C.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
22, 27, 28, 29, 35, 37 Bonus 12.
PICK-2: 3 3
PICK-3: 8 6 8
PICK-4: 9 1 3 1
ENCORE: 6193593
DAILY KENO
1, 3, 9, 13, 15, 18, 19, 28, 29, 33
34, 37, 43, 45, 48, 52, 53, 64, 65, 69.
POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 1, 18, 19, 20, 28, 33
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 9 0
PICK-3: 9 7 4
PICK-4: 2 9 6 4
ENCORE: 2771776
DAILY KENO
3, 4, 11, 15, 20, 26, 28, 29, 31, 33
34, 39, 41, 52, 59, 62, 63, 65, 66, 70 .
POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Share this article