11 oct, 2025, 00:01 ET

TORONTO, le 10 oct. 2025 /CNW/ -

Vendredi 10/10/2025

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 10 millions $ 
04, 09, 10, 16, 33, 45 & 50. No comp. 36

POKER LOTTO

Main gagnante: A-C, 6-H, 7-D, A-S, K-C.

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
22, 27, 28, 29, 35, 37 No comp. 12.

PICK-2: 3 3 

PICK-3: 8 6 8

PICK-4: 9 1 3 1

ENCORE: 6193593

DAILY KENO
1, 3, 9, 13, 15, 18, 19, 28, 29, 33
34, 37, 43, 45, 48, 52, 53, 64, 65, 69. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 18, 19, 20, 28, 33

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 9 0 

PICK-3: 9 7 4 

PICK-4: 2 9 6 4 

ENCORE: 2771776 

DAILY KENO
3, 4, 11, 15, 20, 26, 28, 29, 31, 33
34, 39, 41, 52, 59, 62, 63, 65, 66, 70 .

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

