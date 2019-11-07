Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - November 7, 2019 Français
Nov 07, 2019, 23:43 ET
TORONTO, Nov. 7, 2019 /CNW/ -
Thursday 07/11/2019
Daily Grand Regular Draw
09, 30, 31, 37, 42 Grand No 07
POKER LOTTO
Winning Hand: J-D, 4-D, 2-S, 9-S, 9-C.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGADICE LOTTO:
4, 10, 18, 21, 22 & 39 Bonus 19
PICK-2: 9 8
PICK-3: 5 6 5
PICK-4: 4 4 9 4
ENCORE: 8344432
DAILY KENO
5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 32,
35, 36, 46, 47, 50, 56, 57, 65, 67, 70.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 4 1
PICK-3: 5 3 1
PICK-4: 1 2 5 5
ENCORE: 8795140
DAILY KENO
3, 7, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 30,
32, 33, 39, 44, 49, 50, 54, 62, 65, 69.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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DEER
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INUKSHUK
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POUTINE
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SNOW
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SNOWMOBILE
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WINTER
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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