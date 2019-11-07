Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - November 7, 2019 Français

News provided by

OLG Winners

Nov 07, 2019, 23:43 ET

TORONTO, Nov. 7, 2019 /CNW/ -

Thursday 07/11/2019

Daily Grand Regular Draw
09, 30, 31, 37, 42 Grand No 07

POKER LOTTO
Winning Hand: J-D, 4-D, 2-S, 9-S, 9-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGADICE LOTTO:
4, 10, 18, 21, 22 & 39 Bonus 19

PICK-2: 9 8

PICK-3: 5 6 5

PICK-4: 4 4 9 4

ENCORE: 8344432

DAILY KENO
5,  7,  9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 32,
35, 36, 46, 47, 50, 56, 57, 65, 67, 70.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 4  1

PICK-3: 5  3   1

PICK-4: 1  2   5   5

ENCORE: 8795140

DAILY KENO
3,  7, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 26, 30,
32, 33, 39, 44, 49, 50, 54, 62, 65, 69.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

DEER

INUKSHUK

POUTINE

SNOW

SNOWMOBILE

WINTER

© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

Related Links

www.olg.ca

Organization Profile

OLG Winners

Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG) is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games;...

You just read:

Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - November 7, 2019

News provided by

OLG Winners

Nov 07, 2019, 23:43 ET