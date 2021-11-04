Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - November 4, 2021 Français
Nov 04, 2021, 23:43 ET
TORONTO, Nov. 4, 2021 /CNW/ -
Thursday 04/11/2021
Daily Grand Regular Draw
19, 31, 34, 35, 48 Grand No 05
POKER LOTTO
Winning Hand: 8-H, Q-D, J-C, 5-H, 7-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
20, 21, 26, 34, 37 & 39 Bonus 29
PICK-2: 1 6
PICK-3: 4 0 7
PICK-4: 0 7 7 0
ENCORE: 7270699
DAILY KENO
1, 4, 12, 15, 16, 18, 19, 28, 34, 35,
38, 42, 44, 47, 56, 61, 64, 65, 67, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 7 9
PICK-3: 9 0 3
PICK-4: 6 0 3 2
ENCORE: 1697267
DAILY KENO
2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 24,
29, 36, 40, 42, 50, 53, 54, 56, 61, 63.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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COTTAGE
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DEER
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FREEDOM
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MOUNTAINS
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PINE
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POUTINE
© 2021 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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