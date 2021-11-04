Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - November 4, 2021 Français

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OLG Winners

Nov 04, 2021, 23:43 ET

TORONTO, Nov. 4, 2021 /CNW/ -

Thursday 04/11/2021

Daily Grand Regular Draw
19, 31, 34, 35, 48 Grand No 05

POKER LOTTO
Winning Hand: 8-H, Q-D, J-C, 5-H, 7-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
20, 21, 26, 34, 37 & 39 Bonus 29

PICK-2: 1 6

PICK-3: 4 0 7

PICK-4: 0 7 7 0

ENCORE: 7270699

DAILY KENO
1, 4, 12, 15, 16, 18, 19, 28, 34, 35,
38, 42, 44, 47, 56, 61, 64, 65, 67, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 7   9

PICK-3: 9   0   3

PICK-4: 6   0   3   2

ENCORE: 1697267

DAILY KENO
2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 20, 24,
29, 36, 40, 42, 50, 53, 54, 56, 61, 63.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

COTTAGE

DEER

FREEDOM

MOUNTAINS

PINE

POUTINE

© 2021 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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