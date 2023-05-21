21 May, 2023, 00:00 ET
TORONTO, May 20, 2023 /CNW/ -
Saturday 20/05/2023
LOTTO 6/49 estimated jackpot $5 millions
Lotto 649 MAIN Draw
04, 06, 23, 27, 41 & 48 Bonus No 28
LOTTO 6/49 Guaranteed Prize
78536700-01
ONTARIO 49
11, 21, 33, 34, 40 & 41. Bonus 14.
LOTTARIO estimated jackpot $660,000
1, 3, 7, 23, 34 & 40. Bonus 45.
Early Bird: 2, 27, 28 & 35.
POKER LOTTO
Winning Hand: A-C, 10-H, Q-S, 4-S, 3-S.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
5, 7, 13, 17, 19 & 30. Bonus 12.
PICK-2: 2 1
PICK-3: 1 6 1
PICK-4: 3 5 0 6
ENCORE: 9123954
DAILY KENO
5, 9, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28,
29, 37, 44, 47, 48, 49, 54, 63, 65, 67.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 4 0
PICK-3: 3 3 0
PICK-4: 9 5 6 2
ENCORE: 1037366
DAILY KENO
1, 2, 3, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32,
37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 57, 60.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
CANADIAN THINGS
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COTTAGE
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LACROSSE
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SCARF
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SHOVEL
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SKIING
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TOBOGGAN
© 2023 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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