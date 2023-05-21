Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - May 20, 2023 Français

News provided by

OLG Winners

21 May, 2023, 00:00 ET

TORONTO, May 20, 2023 /CNW/ -

Saturday  20/05/2023

LOTTO 6/49 estimated jackpot $5 millions

Lotto 649 MAIN Draw
04, 06, 23, 27, 41 & 48  Bonus No 28 

LOTTO 6/49 Guaranteed Prize
78536700-01

ONTARIO 49
11, 21, 33, 34, 40 & 41. Bonus 14.

LOTTARIO estimated jackpot $660,000
1, 3, 7, 23, 34 & 40. Bonus 45.

Early Bird:  2, 27, 28 & 35. 

POKER LOTTO
Winning Hand:  A-C, 10-H, Q-S, 4-S, 3-S.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
5, 7, 13, 17, 19 & 30. Bonus 12.

PICK-2:  2 1

PICK-3:  1 6 1

PICK-4:  3 5 0 6

ENCORE:  9123954

DAILY KENO
5, 9, 13, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 28,
29, 37, 44, 47, 48, 49, 54, 63, 65, 67.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2:  4 0

PICK-3:  3 3 0

PICK-4:  9 5 6 2

ENCORE:  1037366

DAILY KENO
1, 2, 3, 18, 20, 24, 25, 27, 29, 32,
37, 38, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 57, 60.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 

CANADIAN THINGS

COTTAGE

LACROSSE

SCARF

SHOVEL

SKIING

TOBOGGAN

© 2023 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

Organization Profile

OLG Winners

OLG is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games; Internet gaming; and the delivery of bingo...