Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - June 10, 2021 Français
Jun 10, 2021, 23:56 ET
TORONTO, June 10, 2021 /CNW/ -
Thursday 10/06/2021
Daily Grand Regular Draw
04, 15, 22, 44, 46 Grand No 01
POKER LOTTO
Winning Hand: K-D, Q-D, K-S, 7-H, 5-D.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
7, 10, 11, 17, 18 & 23 Bonus 24
PICK-2: 0 0
PICK-3: 6 7 1
PICK-4: 5 6 3 4
ENCORE: 8687077
DAILY KENO
1, 9, 11, 25, 36, 41, 42, 46, 47, 51,
52, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 2 9
PICK-3: 9 0 8
PICK-4: 3 4 4 6
ENCORE: 6717094
DAILY KENO
1, 7, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 27,
30, 33, 34, 43, 45, 52, 53, 64, 67, 69.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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BEAVER
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CHIPMUNK
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COTTAGE
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PINE
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PUCK
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SNOWMOBILE
© 2021 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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