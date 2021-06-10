Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - June 10, 2021 Français

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OLG Winners

Jun 10, 2021, 23:56 ET

TORONTO, June 10, 2021 /CNW/ -

Thursday 10/06/2021

Daily Grand Regular Draw
04, 15, 22, 44, 46 Grand No 01

POKER LOTTO
Winning Hand: K-D, Q-D, K-S, 7-H, 5-D.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
7, 10, 11, 17, 18 & 23 Bonus 24

PICK-2: 0 0

PICK-3: 6 7 1

PICK-4: 5 6 3 4

ENCORE: 8687077

DAILY KENO
1,  9, 11, 25, 36, 41, 42, 46, 47, 51,
52, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 2  9

PICK-3: 9  0   8

PICK-4: 3  4   4   6

ENCORE: 6717094

DAILY KENO
1,  7, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 23, 27,
30, 33, 34, 43, 45, 52, 53, 64, 67, 69.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

BEAVER

CHIPMUNK

COTTAGE

PINE

PUCK

SNOWMOBILE

© 2021 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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