Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - December 28, 2023 Français

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OLG Winners

28 Dec, 2023, 23:35 ET

TORONTO, Dec. 28, 2023 /CNW/ -

Thursday 28/12/2023

Daily Grand Regular Draw
02, 11, 17, 32, 34 Grand No 06

POKER LOTTO
Winning Hand: J-H, 2-H, Q-S, 3-D, 10-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
5, 9, 24, 29, 32 & 34 Bonus 31.

PICK-2: 7 8

PICK-3: 0 6 0

PICK-4: 5 0 9 9

ENCORE: 7922681 

DAILY KENO
5, 6, 8, 13, 19, 22, 23, 24, 37, 38,
39, 42, 47, 50, 51, 53, 57, 62, 66, 67 .

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 5 4  

PICK-3: 0 5 5  

PICK-4: 1 7 5 7  

ENCORE: 4850887  

DAILY KENO  
  3,   5,   8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 33,
36, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 58, 63, 64. 

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS 

BACON 

CANOE 

NORTH 

PADDLE 

SNOW 

TOQUE 

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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OLG is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games; Internet gaming; and the delivery of bingo...