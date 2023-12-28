Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - December 28, 2023 Français
28 Dec, 2023, 23:35 ET
TORONTO, Dec. 28, 2023 /CNW/ -
Thursday 28/12/2023
Daily Grand Regular Draw
02, 11, 17, 32, 34 Grand No 06
POKER LOTTO
Winning Hand: J-H, 2-H, Q-S, 3-D, 10-C.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
5, 9, 24, 29, 32 & 34 Bonus 31.
PICK-2: 7 8
PICK-3: 0 6 0
PICK-4: 5 0 9 9
ENCORE: 7922681
DAILY KENO
5, 6, 8, 13, 19, 22, 23, 24, 37, 38,
39, 42, 47, 50, 51, 53, 57, 62, 66, 67 .
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 5 4
PICK-3: 0 5 5
PICK-4: 1 7 5 7
ENCORE: 4850887
DAILY KENO
3, 5, 8, 11, 14, 18, 20, 21, 24, 33,
36, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 58, 63, 64.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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BACON
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CANOE
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NORTH
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PADDLE
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SNOW
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TOQUE
© 2023 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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