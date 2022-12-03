Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - Dec. 2, 2022

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OLG Winners

Dec 03, 2022, 00:13 ET

TORONTO, Dec. 2, 2022 /CNW/ -

Friday 02/12/2022

LOTTO MAX estimated jackpot $15 millions

LottoMax MAIN Draw

04, 09, 14, 18, 24, 30 & 45 Bonus 03

POKER LOTTO
Winning Hand:  2-D, J-S, 10-S, 8-H, 3-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGADICE LOTTO:
3, 10, 20, 27, 32 & 33 Bonus 26.

PICK-2:  2 3

PICK-3:  1 8 6

PICK-4:  5 9 7 8

ENCORE:  5131477

DAILY KENO
6, 7, 13, 15, 16, 18, 21, 32, 35, 37,
38, 41, 44, 47, 53, 59, 62, 64, 68, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2:  4 0 

PICK-3:  1 8 4 

PICK-4:  7 9 0 4 

ENCORE:  8150985 

DAILY KENO
5, 6, 8, 11, 15, 20, 22, 28, 29, 31,
34, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 58, 65, 66.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS 

BEARS

CEDAR

FISH

PUCK

SHOVEL

SYRUP

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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OLG Winners

OLG is a crown agency that develops world-class gaming entertainment for the Province of Ontario. Acting in a socially responsible way, OLG conducts and manages land-based gaming facilities; the sale of province-wide lottery games; Internet gaming; and the delivery of bingo...