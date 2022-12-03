Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - Dec. 2, 2022
Dec 03, 2022, 00:13 ET
TORONTO, Dec. 2, 2022 /CNW/ -
Friday 02/12/2022
LOTTO MAX estimated jackpot $15 millions
LottoMax MAIN Draw
04, 09, 14, 18, 24, 30 & 45 Bonus 03
POKER LOTTO
Winning Hand: 2-D, J-S, 10-S, 8-H, 3-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGADICE LOTTO:
3, 10, 20, 27, 32 & 33 Bonus 26.
PICK-2: 2 3
PICK-3: 1 8 6
PICK-4: 5 9 7 8
ENCORE: 5131477
DAILY KENO
6, 7, 13, 15, 16, 18, 21, 32, 35, 37,
38, 41, 44, 47, 53, 59, 62, 64, 68, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 4 0
PICK-3: 1 8 4
PICK-4: 7 9 0 4
ENCORE: 8150985
DAILY KENO
5, 6, 8, 11, 15, 20, 22, 28, 29, 31,
34, 40, 41, 44, 50, 53, 54, 58, 65, 66.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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BEARS
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CEDAR
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FISH
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PUCK
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SHOVEL
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SYRUP
© 2022 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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