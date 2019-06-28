Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français

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OLG Winners

Jun 28, 2019, 23:54 ET

TORONTO, June 28, 2019 /CNW/ -

Friday 28/06/2019

LOTTO MAX estimated jackpot $10 million
07, 11, 36, 37, 38, 43 & 46. Bonus 26

POKER LOTTO

Winning Hand: 9-S, 3-H, J-C, 10-C, 5-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 15, 21, 22, 23 & 30 Bonus 26.

PICK-2: 5 5

PICK-3: 5 9 4

PICK-4: 5 2 4 3

ENCORE: 3618578

DAILY KENO
3,  8,  9, 10, 16, 17, 19, 25, 26, 30,
31, 33, 34, 45, 51, 55, 60, 64, 66, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 5 6

PICK-3: 6 5 3

PICK-4: 4 6 6 9

ENCORE: 1516851

DAILY KENO
4,  5,  7, 12, 13, 24, 25, 30, 36, 39,
40, 43, 44, 45, 48, 51, 57, 59, 63, 64.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

FISH

FREEDOM

POUTINE

SHOVEL

SKIING

SNOWMOBILE

© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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