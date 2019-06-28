Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français
Jun 28, 2019, 23:54 ET
TORONTO, June 28, 2019 /CNW/ -
Friday 28/06/2019
LOTTO MAX estimated jackpot $10 million
07, 11, 36, 37, 38, 43 & 46. Bonus 26
POKER LOTTO
Winning Hand: 9-S, 3-H, J-C, 10-C, 5-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 15, 21, 22, 23 & 30 Bonus 26.
PICK-2: 5 5
PICK-3: 5 9 4
PICK-4: 5 2 4 3
ENCORE: 3618578
DAILY KENO
3, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 25, 26, 30,
31, 33, 34, 45, 51, 55, 60, 64, 66, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 5 6
PICK-3: 6 5 3
PICK-4: 4 6 6 9
ENCORE: 1516851
DAILY KENO
4, 5, 7, 12, 13, 24, 25, 30, 36, 39,
40, 43, 44, 45, 48, 51, 57, 59, 63, 64.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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FISH
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FREEDOM
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POUTINE
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SHOVEL
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SKIING
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SNOWMOBILE
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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