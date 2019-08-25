Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français

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OLG Winners

Aug 25, 2019, 23:32 ET

TORONTO, Aug. 25, 2019 /CNW/ -

Sunday 25/08/2019

POKER LOTTO

Winning Hand: 8-S, 9-D, 5-D, 10-C, Q-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO

4, 14, 16, 17, 21 & 36 Bonus 15

PICK-2: 0  8

PICK-3: 9  2   3

PICK-4: 3  6   0   4

ENCORE: 5978903

DAILY KENO
1, 9, 10, 16, 21, 22, 26, 29, 33, 36,
38, 43, 44, 47, 48, 50, 56, 57, 59, 62.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 0 7

PICK-3: 8 5 0

PICK-4: 4 9 8 9

ENCORE: 2948939

DAILY KENO
3, 15, 17, 23, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 42, 44, 47, 50, 56, 58, 64, 65, 68.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

CURLING

DONUTS

SALMON

SKIING

TOBOGGAN

WINTER

© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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