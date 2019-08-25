Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français
Aug 25, 2019, 23:32 ET
TORONTO, Aug. 25, 2019 /CNW/ -
Sunday 25/08/2019
POKER LOTTO
Winning Hand: 8-S, 9-D, 5-D, 10-C, Q-C.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
4, 14, 16, 17, 21 & 36 Bonus 15
PICK-2: 0 8
PICK-3: 9 2 3
PICK-4: 3 6 0 4
ENCORE: 5978903
DAILY KENO
1, 9, 10, 16, 21, 22, 26, 29, 33, 36,
38, 43, 44, 47, 48, 50, 56, 57, 59, 62.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 0 7
PICK-3: 8 5 0
PICK-4: 4 9 8 9
ENCORE: 2948939
DAILY KENO
3, 15, 17, 23, 26, 28, 29, 32, 35, 36,
37, 42, 44, 47, 50, 56, 58, 64, 65, 68.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
|
CATEGORY:
|
CURLING
|
DONUTS
|
SALMON
|
SKIING
|
TOBOGGAN
|
WINTER
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
Share this article