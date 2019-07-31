Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS
Jul 31, 2019, 00:06 ET
TORONTO, July 30, 2019 /CNW/ -
Tuesday 30/07/2019
LOTTO MAX estimated jackpot $16 million
LottoMax MAIN Draw
04, 06, 10, 15, 24, 40 & 43 Bonus 03
POKER LOTTO
Winning Hand: 7-D, K-S, Q-D, 8-C, J-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
4, 12, 13, 15, 31 & 35 Bonus 8.
PICK-2: 2 3
PICK-3: 0 7 9
PICK-4: 7 4 2 8
ENCORE: 8086832
DAILY KENO
1, 2, 4, 5, 13, 16, 22, 32, 34, 38,
39, 40, 47, 48, 52, 53, 57, 60, 62, 67.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 1 3
PICK-3: 9 6 6
PICK-4: 9 3 0 4
ENCORE: 3937115
DAILY KENO
2, 5, 7, 8, 12, 17, 19, 21, 22, 23,
30, 31, 34, 39, 46, 50, 52, 58, 62, 66.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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CANOE
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CHIPMUNK
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MITTENS
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POUTINE
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SALMON
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SKATES
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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