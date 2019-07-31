Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS

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OLG Winners

Jul 31, 2019, 00:06 ET

TORONTO, July 30, 2019 /CNW/ -

Tuesday 30/07/2019

LOTTO MAX estimated jackpot $16 million

LottoMax MAIN Draw
04, 06, 10, 15, 24, 40 & 43 Bonus 03

POKER LOTTO
Winning Hand: 7-D, K-S, Q-D, 8-C, J-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
4, 12, 13, 15, 31 & 35 Bonus 8.

PICK-2: 2 3

PICK-3: 0 7 9

PICK-4: 7 4 2 8

ENCORE: 8086832

DAILY KENO
1,  2,  4,  5, 13, 16, 22, 32, 34, 38,
39, 40, 47, 48, 52, 53, 57, 60, 62, 67.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 1 3

PICK-3: 9 6 6

PICK-4: 9 3 0 4

ENCORE: 3937115

DAILY KENO
2,  5,  7,  8, 12, 17, 19, 21, 22, 23,
30, 31, 34, 39, 46, 50, 52, 58, 62, 66.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

CANOE

CHIPMUNK

MITTENS

POUTINE

SALMON

SKATES

© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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