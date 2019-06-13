Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français
Jun 13, 2019, 23:58 ET
TORONTO, June 13, 2019 /CNW/ -
Thursday 13/06/2019
Daily Grand Regular Draw
01, 07, 18, 26, 28 Grand No 06
POKER LOTTO
Winning Hand: 3-C, K-H, 8-S, J-C, 9-S.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
2, 3, 6, 12, 14 & 15 Bonus 17
PICK-2: 5 2
PICK-3: 7 8 9
PICK-4: 8 9 2 8
ENCORE: 2938529
DAILY KENO
5, 8, 10, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 37,
40, 47, 52, 53, 55, 56, 59, 64, 65, 66.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 2 2
PICK-3: 4 6 6
PICK-4: 1 6 4 6
ENCORE: 3706771
DAILY KENO
3, 9, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 34,
36, 38, 41, 45, 51, 55, 57, 59, 67, 70.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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BEAVER
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CANOE
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COTTAGE
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INUKSHUK
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SNOW
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SNOWMOBILE
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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