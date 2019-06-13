Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS Français

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OLG Winners

Jun 13, 2019, 23:58 ET

TORONTO, June 13, 2019 /CNW/ -

Thursday 13/06/2019

Daily Grand Regular Draw
01, 07, 18, 26, 28 Grand No 06

POKER LOTTO
Winning Hand: 3-C, K-H, 8-S, J-C, 9-S.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO

2, 3, 6, 12, 14 & 15 Bonus 17

PICK-2: 5  2

PICK-3: 7  8   9

PICK-4: 8  9   2   8

ENCORE: 2938529

DAILY KENO
 5,  8, 10, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 37,
40, 47, 52, 53, 55, 56, 59, 64, 65, 66.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 2  2

PICK-3: 4  6  6

PICK-4: 1  6  4  6

ENCORE: 3706771

DAILY KENO
3,  9, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 34, 
36, 38, 41, 45, 51, 55, 57, 59, 67, 70.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

BEAVER

CANOE

COTTAGE

INUKSHUK

SNOW

SNOWMOBILE

© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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