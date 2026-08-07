Momchipz brand Veggie Chips (Broccoli Florets & Cauliflower) recalled due to undeclared gluten

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Aug 07, 2026, 19:51 ET

OTTAWA, ON, Aug. 7, 2026 /CNW/ --

Product: Veggie Chips (Broccoli Florets & Cauliflower)

Issue: Food - Allergen - Gluten

Distribution:
Online
Ontario

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)