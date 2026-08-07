Momchipz brand Veggie Chips (Broccoli Florets & Cauliflower) recalled due to undeclared gluten

Momchipz brand Veggie Chips (Broccoli Florets & Cauliflower) recalled due to undeclared glutenFrançais
News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Aug 07, 2026, 19:51 ET
OTTAWA, ON, Aug. 7, 2026 /CNW/ --
Product: Veggie Chips (Broccoli Florets & Cauliflower)
Issue: Food - Allergen - Gluten
Distribution:
Online
Ontario
See the affected products and product photos for this recall
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
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