Kehar brand Californian Pistachio Kernel recalled due to Salmonella
News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Aug 07, 2026, 08:32 ET
OTTAWA, ON, Aug. 7, 2026 /CNW/ --
Product: Californian Pistachio Kernel
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: Alberta, British Columbia
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Media and public enquiries: Public enquiries, Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
Share this article