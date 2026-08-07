Kehar brand Californian Pistachio Kernel recalled due to Salmonella

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Aug 07, 2026, 08:32 ET

OTTAWA, ON, Aug. 7, 2026 /CNW/ --

Product: Californian Pistachio Kernel
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: Alberta, British Columbia

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)