Enoki Mushroom recalled due to Listeria monocytogenes Français

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Aug 12, 2025, 19:29 ET

OTTAWA, ON, Aug. 12, 2025 /CNW/ -

Product: Enoki Mushroom

Issue: Food - Microbial contamination - Listeria

Distribution

Nova Scotia

Ontario

Quebec

Online link

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Company information, Jacky Trading International Inc., Phone Number: 1-416-335-8828; Public enquiries, Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

