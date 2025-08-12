News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Aug 12, 2025, 19:29 ET
OTTAWA, ON, Aug. 12, 2025 /CNW/ -
Product: Enoki Mushroom
Issue: Food - Microbial contamination - Listeria
Distribution
Nova Scotia
Ontario
Quebec
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Media and public enquiries: Company information, Jacky Trading International Inc., Phone Number: 1-416-335-8828; Public enquiries, Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
