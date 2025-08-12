OTTAWA, ON, le 12 août 2025 /CNW/ -

Produit : « Enoki Mushroom »

Problème : Aliments - Contamination microbienne -Listeria

Distribution :

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Coordonnées de l'entreprise, Jacky Trading International Inc., Téléphone : (416) 335 - 8828; Demandes de renseignements du public, Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]