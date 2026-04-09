News provided byCanadian Securities Administrators
Apr 09, 2026, 11:37 ET
TORONTO, April 9, 2026 /CNW/ - The Canadian Securities Administrators (CSA) today published a notice and request for comment on a proposed amendment to Part 9 of National Instrument 55-104 Insider Reporting Requirements and Exemptions.
The proposed amendment is intended to clarify the insider reporting regime applicable to transactions involving investment funds, and certain structured products, such as structured notes, American Depositary Receipts and Canadian Depositary Receipts, that are based on securities of the reporting insider's reporting issuer.
The CSA welcomes feedback on the proposed amendment. The 60-day comment period closes June 8, 2026. Stakeholders are encouraged to submit their comments using the method set out in the notice, which is available on CSA members' websites.
The CSA, the council of securities regulators of Canada's provinces and territories, coordinates and harmonizes regulation for the Canadian capital markets.
