CCTV+: Hello, Beijing! A City Alive with Performing Arts
News provided byCCTV+
Jul 16, 2026, 23:31 ET
BEIJING, July 16, 2026 /CNW/ -- Where can you experience Beijing's performing arts scene in just one day? More places than you might expect. From immersive dining experiences and century-old opera to rooftop concerts and riverside performances, discover how Beijing transforms everyday places into unforgettable stages. Here, culture isn't something you simply watch--it's something you step into.
SOURCE CCTV+
Wu Bin, [email protected], 86-18310011636
Share this article