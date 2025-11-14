Various pistachios and pistachio-containing products recalled due to Salmonella Français

OTTAWA, ON, Nov. 14, 2025 /CNW/ -

Product: Pistachios and pistachio-containing products

Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella

Distribution: Online
                       Alberta
                       Ontario

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

