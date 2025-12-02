News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Dec 02, 2025, 19:35 ET
OTTAWA, ON, Dec. 2, 2025 /CNW/ -
Product: Pistachios and pistachio-containing products
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Online
Alberta
British Columbia
Manitoba
New Brunswick
Newfoundland and Labrador
Ontario
Quebec
Saskatchewan
Media and public enquiries
Public enquiries
Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.)
Telephone: 1-613-773-2342 (local or international)
Email: [email protected]
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
Share this article