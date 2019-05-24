Notice from the Office of the Secretary - Ontario Securities Commission
May 24, 2019, 17:21 ET
PARAMOUNT EQUITY FINANCIAL CORPORATION, SILVERFERN SECURED MORTGAGE FUND, SILVERFERN SECURED MORTAGE LIMITED PARTNERSHIP, GTA PRIVATE CAPITAL INCOME FUND, GTA PRIVATE CAPITAL INCOME LIMTED PARTNERSHIP, SILVERFERN GP INC., PARAMOUNT EQUITY INVESTMENTS INC., PARAMOUNT ALTERNATIVE CAPITAL CORPORATION, PACC AINSLIE CORPORATION, PACC COSTIGAN CORPORATION, PACC CRYSTALLINA CORPORATION, PACC DACEY CORPORATION, PACC GOULAIS CORPORATION, PACC HARRIET CORPORATION, PACC MAJOR MACK CORPORATION, PACC MAPLE CORPORATION, PACC MULCASTER CORPORATION, PACC REGENT CORPORATION, PACC SCUGOG CORPORATION, PACC SECHELT CORPORATION, PACC SHAVER CORPORATION, PACC SIMCOE CORPORATION, PACC THOROLD CORPORATION, PACC WILSON CORPORATION, NIAGARA FALLS FACILITY INC., TRILOGY MORTGAGE GROUP INC., TRILOGY EQUITIES GROUP LIMITED PARTNERSHIP, MARC RUTTENBERG, RONALD BRADLEY BURDON and MATTHEW LAVERTY, File No. 2019-12
TORONTO, May 24, 2019 /CNW/ - The Commission issued an Order in the above named matter.
A copy of the Order dated May 24, 2019 and the Amended Statement of Allegations dated May 24, 2019 are available at www.osc.gov.on.ca
OFFICE OF THE SECRETARY
GRACE KNAKOWSKI
SECRETARY TO THE COMMISSION
SOURCE Ontario Securities Commission
For further information: For media inquiries: media_inquiries@osc.gov.on.ca; For investor inquiries: OSC Contact Centre, 416-593-8314, 1-877-785-1555 (Toll Free)
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