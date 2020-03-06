Notice from the Office of the Secretary - Ontario Securities Commission
Mar 06, 2020, 15:44 ET
PARAMOUNT EQUITY FINANCIAL CORPORATION, SILVERFERN SECURED MORTGAGE FUND, SILVERFERN SECURED MORTGAGE LIMITED PARTNERSHIP, GTA PRIVATE CAPITAL INCOME FUND, GTA PRIVATE CAPITAL INCOME LIMITED PARTNERSHIP, SILVERFERN GP INC., PARAMOUNT ALTERNATIVE CAPITAL CORPORATION, PACC AINSLIE CORPORATION, PACC COSTIGAN CORPORATION, PACC CRYSTALLINA CORPORATION, PACC DACEY CORPORATION, PACC GOULAIS CORPORATION, PACC HARRIET CORPORATION, PACC MAJOR MACK CORPORATION, PACC MAPLE CORPORATION, PACC MULCASTER CORPORATION, PACC REGENT CORPORATION, PACC SCUGOG CORPORATION, PACC SECHELT CORPORATION, PACC SHAVER CORPORATION, PACC SIMCOE CORPORATION, PACC THOROLD CORPORATION, PACC WILSON CORPORATION, TRILOGY MORTGAGE GROUP INC., TRILOGY EQUITIES GROUP LIMITED PARTNERSHIP, MARC RUTTENBERG, RONALD BRADLEY BURDON and MATTHEW LAVERTY, File No. 2019-12
TORONTO, March 6, 2020 /CNW/ - The Commission issued its Reasons for Decision on a Motion to Adjourn in the above named matter.
A copy of the Reasons for Decision on a Motion to Adjourn dated March 5, 2020 is available at www.osc.gov.on.ca.
OFFICE OF THE SECRETARY
GRACE KNAKOWSKI
SECRETARY TO THE COMMISSION
SOURCE Ontario Securities Commission
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