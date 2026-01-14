no name brand Beef Burgers recalled due to E. coli O157:H7 Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Jan 14, 2026, 17:12 ET

OTTAWA, ON, Jan. 14, 2026 /CNW/ -

Product: Beef Burgers
Issue: Food - Microbial contamination - E. Coli O157:H7
Distribution: 
National

Online link

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries, Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)