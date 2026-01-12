Mushmoshi brand Enoki Mushroom recalled due to Listeria monocytogenes Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Jan 12, 2026, 18:35 ET

OTTAWA, ON, Jan. 12, 2026 /CNW/ - 

Product: Enoki Mushroom

Issue: Food - Microbial contamination - Listeria

Distribution: British Columbia

See the affected products and product photos for this recall

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries, Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]: Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)