Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Nov 27, 2025, 08:06 ET

Nov. 26, 2025 

Product: Senna Leaf Herbal Tea

Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella

Distribution:
Online
British Columbia
New Brunswick
Ontario

