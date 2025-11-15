ByHeart Whole Nutrition Infant Formula may be unsafe due to potential presence of dangerous bacteria Clostridium botulinum Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Nov 15, 2025, 09:28 ET

Ottawa, ON, Nov. 15, 2025 /CNW/ -

Product: Whole Nutrition Infant Formula
Issue: Food - Microbial contamination - Clostridium botulinum
Distribution: Online      

See the affected products and product photos for this recall

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries: Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)