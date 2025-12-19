News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Product: Arnie's All Ntrl Raw Mx Nuts, Arnie's Sweet & Savoury Mix
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Ontario
