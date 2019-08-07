/R E P E A T -- Media Advisory - Parliamentary Secretary Gary Anandasangaree to Make Funding Announcement in Scarborough/

Mr. Gary Anandasangaree, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism (Multiculturalism) and Member of Parliament (Scarborough–Rouge Park), will make a funding announcement in support of multiculturalism and anti-racism initiatives

SCARBOROUGH, ON, Aug. 6, 2019 /CNW/ - Mr. Gary Anandasangaree, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism (Multiculturalism) and Member of Parliament (Scarborough–Rouge Park), will make a funding announcement in support of multiculturalism and anti-racism initiatives on Wednesday. He will make the announcement on behalf of the Honourable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism.

Please note that all details are subject to change. All times are local.

The details are as follows:

DATE:

Wednesday, August 7, 2019

TIME:

3:00 p.m.

PLACE:

705 Progress Avenue, #63

Scarborough, Ontario

SOURCE Canadian Heritage

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