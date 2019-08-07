/R E P E A T -- Media Advisory - Parliamentary Secretary Gary Anandasangaree to Make Funding Announcement in Scarborough/ Français
Aug 07, 2019, 08:00 ET
Mr. Gary Anandasangaree, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism (Multiculturalism) and Member of Parliament (Scarborough–Rouge Park), will make a funding announcement in support of multiculturalism and anti-racism initiatives
SCARBOROUGH, ON, Aug. 6, 2019 /CNW/ - Mr. Gary Anandasangaree, Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism (Multiculturalism) and Member of Parliament (Scarborough–Rouge Park), will make a funding announcement in support of multiculturalism and anti-racism initiatives on Wednesday. He will make the announcement on behalf of the Honourable Pablo Rodriguez, Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism.
Please note that all details are subject to change. All times are local.
The details are as follows:
DATE:
Wednesday, August 7, 2019
TIME:
3:00 p.m.
PLACE:
705 Progress Avenue, #63
Scarborough, Ontario
SOURCE Canadian Heritage
For further information: (media only), please contact: Simon Ross, Press Secretary, Office of the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism, 819-997-7788; Media Relations, Canadian Heritage, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca
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