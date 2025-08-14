CALGARY, AB, le 14 août 2025 /CNW/ - WestJet et RBC annoncent aujourd'hui le lancement de la carte WestJet World Elite Mastercard‡ d'entreprise RBC®, la première et la seule carte de crédit de voyages et d'entreprise au Canada qui offre instantanément aux détenteurs principaux d'une carte un statut aérien de premier ordre. Cette carte de crédit d'entreprise attribue rapidement le niveau Argent* aux détenteurs principaux de la carte avec Récompenses WestJet, leur offrant la façon la plus rapide d'accumuler des points WestJet et de maximiser les récompenses de voyage. Avec la seule carte Mastercard RBC de voyages et d'entreprise, les détenteurs auront également accès à une gamme unique d'assurances voyage complètes, incluant l'assurance interruption et annulation de voyage.*

WestJet et RBC présentent la carte WestJet World Elite Mastercard‡ d’entreprise RBC® (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« Les petites et moyennes entreprises soutiennent WestJet depuis le premier jour où nous avons commencé à voler. C'est pourquoi nous sommes fiers de présenter une carte qui non seulement récompense les dépenses professionnelles, mais qui rehausse aussi l'expérience de voyage dès que les détenteurs de la carte arrivent à l'aéroport », a déclaré Steve McClelland, vice-président, fidélisation, WestJet. « Avec le niveau Argent instantané, l'enregistrement gratuit de bagages et l'accès à WestJet Biz, cette carte est soigneusement conçue pour aider les propriétaires de petites et moyennes entreprises à transformer leurs dépenses professionnelles quotidiennes en récompenses de voyage significatives avec plus de flexibilité, de contrôle et d'efficacité. »

« RBC et WestJet ont établi un partenariat de longue date depuis de nombreuses années, avec un engagement inébranlable envers nos clients partagés », ajoute Athena Varmazis, vice-présidente principale, Cartes de crédit grand public et commerciales, RBC. « La carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC a été créée avec des caractéristiques et des avantages uniques conçus pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises au Canada. Nous sommes extrêmement fiers d'ajouter la carte à notre portefeuille de cartes de crédit WestJet RBC. »

Voyagez rapidement avec une accumulation et des échanges accélérés

La carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC vous permet d'accumuler et d'échanger des points WestJet facilement et de façon flexible. Les points accumulés par les détenteurs de carte d'entreprise secondaires sont automatiquement accumulés dans le compte Récompenses WestJet du détenteur principal de la carte d'entreprise. De plus, si le détenteur principal d'une carte d'entreprise possède également une carte de crédit WestJet RBC personnelle, il peut combiner facilement les points WestJet accumulés avec ses deux cartes de crédit WestJet RBC, y compris les points et les accumulations de Propulsions vers d'autres niveaux. Ces caractéristiques permettent de les rapprocher de leur prochain voyage personnel ou professionnel et de leur faire atteindre un niveau supérieur plus rapidement. Lorsqu'ils paient avec leur carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC, les détenteurs principaux d'une carte d'entreprise obtiennent :

Jusqu'à 6 points par dollar dépensé sur des vols WestJet et des forfaits Vacances WestJet lorsque combinés au niveau Argent*

3 points par dollar dépensé en télécommunications, expédition et électronique*

1,5 point par dollar dépensé sur tous les autres achats*

Les détenteurs principaux d'une carte d'entreprise peuvent échanger des points WestJet avec une flexibilité ultime et sans dates d'interdiction, y compris pour :

Le coût partiel ou total des vols, incluant les taxes, frais et suppléments*

La sélection de sièges, les frais de bagages enregistrés et les surclassements de cabine*

Des marchandises et cartes-cadeaux à la eBoutique Récompenses WestJet*

Travaillez et voyagez plus intelligemment avec l'accès instantané à notre programme de voyages d'affaires

Les détenteurs principaux de la carte bénéficient automatiquement du niveau 1 de membre de WestJet Biz, un outil en ligne qui facilite la réservation et la gestion de voyages d'affaires. Conçu pour donner aux petites et moyennes entreprises plus de flexibilité et de contrôle, le programme permet aux membres de réserver auprès de leur entreprise de gestion de voyages ou de leur agence ou en ligne à WestJetBiz.com.

Avantages supplémentaires de la carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC

Créée pour les entrepreneurs canadiens, la carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC offre des avantages de voyage et de style de vie complets. Les détenteurs principaux de cartes professionnelles reçoivent :

L'accès aux avantages du niveau Argent de WestJet*, qui comprend six bons de salons d'aéroport et quatre bons de présélection de sièges

Le premier bagage enregistré gratuit pour eux et jusqu'à 8 invités

L'accès au contrôle de sécurité prioritaire à l'aéroport international de Calgary (YYC), exclusif aux détenteurs de la carte WestJet World Elite Mastercard RBC

L'accès à la Propulsion vers d'autres niveaux qui aide les détenteurs de carte d'entreprise principaux à atteindre plus rapidement les niveaux supérieurs de Récompenses WestJet*

Des assurances voyage exhaustives incluant, mais sans s'y limiter, une couverture pour l'annulation de voyage, la location de voiture, les bagages retardés et les soins médicaux d'urgence*

L'accès au programme Mastercard Travel Pass de DragonPass

Des avantages liés au style de vie avec des partenaires comme DoorDash‡, H&R Block‡, Petro-Canada‡ et Rexall‡*

Demander la carte

Pour demander la carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC et profiter d'une offre de bienvenue de 35 000 points WestJet, composez le 866-783-6292 ou visitez une succursale RBC pour parler à un expert en services bancaires aux entreprises.

* Des conditions s'appliquent. Pour connaître tous les détails, visitez westjet.com/nouvelle-carte-entreprise.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui voyagent en avion au Canada. Suite à l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters s'envolent désormais à bord de près de 200 appareils et les invités disposent d'une connexion vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien, regroupant WestJet Airlines, Vacances Sunwing et WestJet Cargo, le groupe WestJet est le plus important transporteur aérien à bas coûts et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif clair : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, visitez https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale qui adopte une approche axée sur les objectifs et guidée par des principes afin d'obtenir des résultats de premier ordre. Notre succès repose sur plus de 97 000 employés qui mettent à profit leur imagination et leurs connaissances pour donner vie à notre vision, à nos valeurs et à notre stratégie, afin que nous puissions aider nos clients à prospérer et nos collectivités à s'épanouir. En tant que plus grande banque du Canada et l'une des plus importantes au monde en termes de capitalisation boursière, nous avons un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir une expérience exceptionnelle à plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers de soutenir un large éventail d'initiatives communautaires par le biais de dons, d'investissements communautaires et d'activités bénévoles de nos employés. Découvrez comment sur rbc.com/notre-impact.

SOURCE WESTJET, an Alberta Partnership

