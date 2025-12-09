72 % des répondants se sont dits surpris par l'augmentation des dépenses liées aux enfants en 2025.

TORONTO, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Les difficultés financières liées au coût de la vie élevé ajoutent au stress que subissent déjà les parents, selon le Sondage RBC sur les finances familiales axé sur le rôle des parents. Réalisé plus tôt cette année, ce sondage a interrogé des parents d'enfants âgés de 17 ans et moins sur leurs dépenses quotidiennes.

Plus de la moitié des parents canadiens n’ont pas les moyens de payer ce qu’ils souhaitent offrir à leurs enfants - Sondage de RBC. (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Le sondage révèle qu'alors même que plus de la moitié (56 %) des répondants déclarent qu'ils n'ont pas les moyens de payer ce qu'ils souhaitent offrir à leurs enfants, près de la moitié d'entre eux (45 %) ressentent néanmoins une pression qui les pousse à dépenser plus qu'ils ne peuvent se le permettre pour leurs enfants. Alors que l'année tire à sa fin, les parents peuvent donc se trouver en situation particulièrement délicate.

« Il peut être encore plus difficile de trouver l'équilibre entre les besoins et les désirs de vos enfants pendant la période des Fêtes, surtout quand vous avez déjà du mal à couvrir les dépenses courantes tout au long de l'année », explique Brigitte Felx, planificatrice financière, RBC. « Dans un tel contexte, discuter de vos finances avec un conseiller peut vous aider à envisager différentes pistes de solution pour trouver des compromis qui vous permettront de garder vos achats des Fêtes sous contrôle. »

De bons conseils financiers peuvent également favoriser la paix d'esprit, bien au-delà des dépenses saisonnières. Comme l'a révélé le sondage mené par RBC, ce sont les dépenses courantes liées aux enfants qui préoccupent le plus les parents.

72 % des répondants se sont dits surpris par l'augmentation de ces coûts par rapport à l'année dernière.

60 % d'entre eux ont indiqué que leur budget familial n'avait jamais été aussi serré.

52 % d'entre eux admettent qu'ils n'ont jamais été aussi préoccupés par leur capacité d'acquitter ces dépenses.

Enfin, la vaste majorité des répondants (94 %) se disent inquiets de voir ces coûts augmenter davantage au cours de l'année à venir.

Les ménages doivent également composer avec les dépenses ponctuelles qui s'ajoutent chaque année sans forcément avoir été prévues au budget familial : les fournitures scolaires et les excursions scolaires ; les activités parascolaires (sports, musique, danse, artisanat et autres) ; les activités de la semaine de relâche et les camps d'été.

« Les parents sous-estiment souvent à combien s'élèvent ces frais qu'ils doivent payer au fil de l'année, ce qui peut exercer une pression inattendue sur les finances du ménage. Les petites dépenses peuvent rapidement totaliser des centaines de dollars, et les plus importantes atteignent rapidement la barre des milliers », souligne Mme Felx. « Comme je suis moi-même mère de jeunes enfants, je comprends bien le désir de leur offrir le meilleur à tous les égards. Or, en tant que conseillers, il est de notre devoir d'aider les clients à éviter des choix risqués qui compromettraient leur situation financière actuelle ou future. »

Le sondage mené par RBC révèle que ce risque est bien réel. Deux tiers des répondants (67 %) affirment qu'ils sacrifient déjà leur propre avenir financier, ou seraient prêts à le faire, pour consacrer les fonds dont ils disposent aujourd'hui à leurs enfants. En outre, 41 % d'entre eux ont puisé dans leur épargne ou dans leur fonds d'urgence pour couvrir les dépenses familiales, tandis que 33 % ont contracté des dettes pour ce faire.

Mme Felx signale que les défis financiers auxquels les parents font face en ce moment sont encore plus imposants pour ceux qui élèvent leurs enfants seuls.

« La hausse du coût de la vie peut s'avérer encore plus impitoyable pour les ménages à un seul revenu. Ces parents, qui peinent à joindre les deux bouts, auront encore plus de mal à épargner en vue de leur avenir et de celui de leurs enfants », explique Mme Felx. « La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons souvent venir en aide aux familles monoparentales, tout comme aux couples, en leur signalant des occasions insoupçonnées d'optimiser leur budget et de tirer pleinement parti de leurs liquidités. »

Pour savoir comment donner la priorité à vos enfants sans négliger votre santé financière, rendez-vous au RBC Planification financière. Les parents trouveront également des astuces et des ressources utiles dans l'espace conseil en ligne Mes finances d'abord de RBC. Consultez notamment les articles suivants :

En bref : Sondage RBC sur les finances familiales axé sur le rôle des parents

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSES « D'ACCORD » CAN. C.‑B. ALB. SASK. / MAN. ONT. QC ATL. L'ampleur de l'augmentation des dépenses liées aux enfants l'an dernier fut une surprise. 72 % 74 % 72 % 72 % 73 % 67 % 74 % Mon budget familial n'a jamais été aussi serré. 60 % 61 % 69 % 65 % 62 % 51 % 55 % Mes finances sont trop serrées pour offrir ce que je souhaite à mon ou mes enfants. 56 % 61 % 66 % 62 % 58 % 43 % 57 % Je me sens une pression qui me pousse à dépenser plus que je ne peux me le permettre 45 % 50 % 47 % 44 % 45 % 38 % 49 % Je n'ai jamais été aussi préoccupés par ma capacité d'acquitter les coûts aux enfants. 52 % 55 % 61 % 52 % 55 % 40 % 49 % Je sacrifierais déjà mon propre avenir financier pour consacrer les fonds dont je dispose aujourd'hui à mes enfants. 67 % 68 % 71 % 79 % 66 % 62 % 69 % En tant que parent, je peine constamment à joindre les deux bouts. 43 % 45 % 44 % 40 % 41 % 48 % 43 % Je crains de ne pas avoir les fonds nécessaires pour couvrir les coûts liés aux enfants cette année. 47 % 55 % 51 % 46 % 50 % 38 % 47 % RÉPONSES « PRÉOCCUPÉES » CAN. C.‑B. ALB. SASK. / MAN. ONT. QC ATL. Je crains de ne pas être en mesure de couvrir les coûts pour répondre aux besoins de ma famille. 66 % 69 % 68 % 71 % 66 % 62 % 65 % Je m'inquiète de voir les coûts augmenter davantage l'an prochain. 94 % 91 % 95 % 97 % 95 % 94 % 95 % COÛTS AYANT LE PLUS AUGMENTÉ PAR RAPPORT À L'AN DERNIER CAN. C.‑B. ALB. SASK. / MAN. ONT. QC ATL. Produits de première nécessité (nourriture, vêtements, etc.) 85 % 84 % 85 % 92 % 85 % 85 % 83 % Activités parascolaires (sports, arts, artisanat, camps, etc.) 60 % 62 % 61 % 67 % 61 % 55 % 59 % MESURES PRISES POUR PALLIER LA HAUSSE DES COÛTS LIÉS AUX ENFANTS CAN. C.‑B. ALB. SASK. / MAN. ONT. QC ATL. Retarder ou annuler des achats importants 53 % 53 % 52 % 59 % 56 % 48 % 42 % Réduire ou reporter des placements à long terme 46 % 52 % 51 % 59 % 49 % 33 % 43 % Puiser dans un compte d'épargne ou un fonds d'urgence 41 % 48 % 49 % 45 % 40 % 32 % 43 % Contracter une dette 33 % 37 % 39 % 38 % 35 % 22 % 38 % Faire des heures supplémentaires ou trouver un second emploi 30 % 36 % 28 % 33 % 28 % 30 % 24 %

À propos du Sondage RBC sur les finances familiales axé sur le rôle des parents

Ces résultats ont été obtenus au terme d'un sondage commandé par RBC et mené à l'échelle nationale du 9 au 15 juillet 2025 auprès de 1 514 parents canadiens d'au moins un enfant âgé de 0 à 17 ans, qui sont tous membres du Forum Angus Reid. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de plus ou moins 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

