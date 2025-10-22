L'étude de la plateforme de facturation médicale Dr. Bill révèle que les médecins canadiens consacrent près d'une journée complète chaque semaine à l'administration non clinique.

TORONTO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Des médecins du Canada estiment que le fardeau administratif est l'une des principales causes de stress et d'épuisement1. Les thèmes majeurs restent la documentation clinique et les dossiers médicaux électroniques, mais une nouvelle étude a été publiée par Dr.Bill , une plateforme de facturation médicale supportée par RBCx. Cette étude est la première à évaluer exclusivement la portée et l'incidence des tâches administratives non cliniques.

L'épuisement professionnel des médecins n'est pas un problème nouveau dans le système de santé canadien. Les médecins et les professionnels de la santé sont depuis longtemps à la recherche de solutions qui vont au-delà des soins aux patients. De récentes études ont démontré que la pression incite déjà certains médecins à envisager l'abandon de leur cabinet2, et les inquiétudes sont vives quant à l'accès aux soins de santé. Selon les estimations, 6,5 millions de Canadiens n'ont pas de médecin de famille3. En Ontario, ce nombre atteint 2,5 millions4. Cependant, la plupart des études combinent les tâches cliniques et non cliniques en une seule mesure du fardeau administratif, ce qui empêche toute analyse de la répartition des facteurs de pression quotidienne.

Principales conclusions de l'étude :

La facturation est apparue comme la tâche non clinique la plus chronophage et la plus exigeante parmi les médecins de toutes les disciplines.

est apparue comme la tâche non clinique la plus chronophage et la plus exigeante parmi les médecins de toutes les disciplines. 72 % des médecins affirment que les tâches administratives non cliniques contribuent de façon importante à l'épuisement professionnel et à l'épuisement sur le lieu de travail.

des médecins affirment que les tâches administratives non cliniques contribuent de façon importante à l'épuisement professionnel et à l'épuisement sur le lieu de travail. 78 % des médecins ont rapporté une baisse de satisfaction à l'égard de leur travail.

des médecins ont rapporté une baisse de satisfaction à l'égard de leur travail. 77 % des médecins affirment que leur charge de travail administratif réduit le temps qu'ils consacrent aux patients.

des médecins affirment que leur charge de travail administratif réduit le temps qu'ils consacrent aux patients. La moitié des médecins ont indiqué que leur fardeau administratif s'est aggravé... et qu'il empire.

Fondée sur des données d'enquête auprès de près de 500 médecins canadiens de diverses spécialités, l'étude de Dr. Bill porte sur des tâches comme la facturation, la tenue des comptes, la gestion des assurances professionnelles et des finances, le travail au sein de comités et les activités courantes. Ensemble, ces responsabilités non cliniques, pour la plupart non rémunérées, représentent une moyenne de 7,5 heures par semaine. Cela représente une cause majeure, souvent omise, de stress et de tension pour le médecin et l'ensemble du système.

Le débat sur l'épuisement et le fardeau administratif n'est pas nouveau, mais ce qui est souvent négligé, ce sont les tâches non cliniques qui drainent discrètement et rapidement le temps de la clinique. Les données montrent clairement que ce travail érode le temps que les médecins consacrent à leurs patients et provoque un épuisement professionnel complet, a déclaré Maris Lush, chef de la direction de Dr.Bill. « En signalant l'importance de l'administration non clinique, nous espérons susciter des mesures pour réduire cette pression, que ce soit au moyen d'outils plus efficaces, de politiques plus judicieuses ou de nouveaux modèles de soutien. Il ne suffit pas de s'attaquer aux formalités administratives. »

L'étude a révélé des cas où les médecins estiment avoir le plus grand besoin de soutien technologique, qu'il s'agisse de simplifier la facturation, de réduire les refus imprécis ou d'aligner les modèles de rémunération sur la complexité des soins. Or, il existe des outils superintégrés permettant d'éliminer les chevauchements et les erreurs, tandis que des innovations basées sur l'intelligence artificielle peuvent automatiser des tâches répétitives (remplir des formules, prendre des notes, faire du codage, etc.). Conjuguées à un soutien plus solide, ces innovations pourraient alléger la charge des médecins et leur permettre de consacrer un temps précieux aux soins des patients.

Depuis sa création, Dr. Bill s'emploie à aider les médecins à alléger le fardeau administratif qui les empêche de se consacrer davantage à leurs patients. En 2023, Dr. Bill a fait don de 150 000 $ à la Fondation médicale de l'Ontario afin de financer des subventions de recherches axées sur des solutions pouvant atténuer l'action des facteurs d'épuisement professionnel chez les médecins. Les résultats de ces recherches ont été rendus publics à la fin de 20245. Aujourd'hui, comptant plus de 17 000 médecins clients et 2 millions de demandes traitées chaque mois, Dr. Bill continue de créer des outils d'administration simplifiée qui permettent aux médecins de passer plus de temps là où ça compte le plus, c'est-à-dire auprès de leurs patients.

Les résultats de l'étude de 2025 de Dr. Bill sont fondés sur les données d'un sondage mené auprès de 500 médecins canadiens de diverses spécialités. Ces données ont été recueillies par un sondage en ligne en juillet 2025.

Dr.Bill

Dr.Bill, qui fait partie du portefeuille d'entreprises RBCx, est une plateforme sécurisée qui simplifie le processus de facturation médicale. Elle contribue à alléger le fardeau administratif des médecins et leur permet d'établir des factures précises et efficaces afin qu'ils puissent se concentrer à prodiguer des soins aux patients et recevoir une rémunération en temps opportun. Dr. Bill est actuellement disponible en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta. Visitez le site dr-bill.ca pour un complément d'information.

