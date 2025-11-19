Commandez et faites voyager vos points : Skip et Récompenses WestJet unissent leurs forces et leurs programmes de fidélisation

Les Canadiennes et Canadiens peuvent maintenant accumuler des points et les échanger pour

s'offrir une commande ou un voyage.

TORONTO, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Skip et WestJet, deux marques canadiennes de chez nous, lancent un nouveau partenariat destiné à faire voyager les points de la clientèle encore plus loin.

Grâce à ce programme, les points WestJet deviennent une monnaie d'échange sur Skip. Les Canadiennes et les Canadiens pourront maintenant accumuler - et surtout échanger - des points WestJet sur Skip.

Skip et Récompenses WestJet unissent leurs forces et leurs programmes de fidélisation (Groupe CNW/Skip)

À compter d'aujourd'hui, les gens peuvent lier leurs comptes Récompenses WestJet et Skip pour accumuler des points WestJet sur les commandes Skip admissibles. Ces points peuvent être appliqués sur des vols et des vacances avec WestJet, ou échangés contre des Crédits Skip applicables sur la livraison d'articles essentiels, d'épicerie, de pharmacie ou de magasins de détail, et pour la livraison de commandes de restaurants et d'autres partenaires. Cette collaboration établit un lien novateur entre les voyages et la livraison, ce qui permet aux membres d'accumuler et d'échanger facilement des points. Ceux-ci deviennent des récompenses significatives au quotidien.

« Dans un contexte économique difficile, les Canadiennes et Canadiens comptent sur les points de fidélité pour transformer leurs achats quotidiens en valeur tangible, qu'il s'agisse d'une livraison immédiate ou de vacances de rêve. En permettant aux membres Récompenses WestJet d'échanger leurs points directement auprès de Skip, nous ne leur offrons pas uniquement une solution pratique; nous leur accordons un réel pouvoir d'achat quotidien qui fonctionne tant sur terre que dans les airs », déclare Rachel MacAdam, vice-présidente du marketing chez Skip.

« En reliant Récompenses WestJet à Skip, nous donnons à nos membres la flexibilité d'accumuler et d'échanger des points par des moyens qui ne se limitent pas aux voyages, en les rapprochant de leur prochaine escapade à chaque commande. Cette étape importante de notre partenariat témoigne de notre engagement à rendre Récompenses WestJet encore plus profitable chaque jour de l'année », mentionne Steve McClelland, vice-président, Fidélisation et partenariats stratégiques de WestJet.

Des récompenses qui offrent une valeur réelle

Lorsqu'ils lient leur compte Récompenses WestJet à leur compte Skip, les membres reçoivent une prime immédiate de 500 points WestJet (valeur de cinq dollars) et six mois gratuits de Skip+ (valeur de 60 $), ce qui leur permet de profiter de la livraison à 0 $ auprès de milliers de restaurants, de commerces, et plus encore. Par la suite, ils pourront profiter des offres hebdomadaires Skip lors des « les mercredis WestJet » et accumuler des points WestJet sur les commandes admissibles.

À partir de Skip : les membres se connectent à leur compte Skip, sélectionnent « Lie tes comptes » et s'authentifient auprès de WestJet.

les membres se connectent à leur compte Skip, sélectionnent « Lie tes comptes » et s'authentifient auprès de WestJet. À partir de WestJet : les membres se connectent à leur compte Récompenses WestJet, sélectionnent « Link Now » (lier maintenant) avec Skip et suivent les étapes guidées pour authentifier leur compte Skip.

L'annonce s'inscrit dans la foulée du relancement récent de Récompenses WestJet, qui vise à offrir aux membres plus de façons d'accumuler et d'échanger des points quotidiennement. Ce partenariat appuie également Skip, en donnant aux membres un accès exclusif aux ventes annuelles de sièges de WestJet, ce qui procure une valeur accrue et facilite la transformation des récompenses en expériences concrètes. L'adhésion à Skip+ est simple. La clientèle peut s'inscrire au moyen de l'appli Skip pour profiter de la livraison gratuite, d'offres exclusives et d'avantages des partenaires.

Les Canadiennes et Canadiens peuvent commencer à accumuler et à échanger des points dès maintenant en liant leur compte Récompenses WestJet à leur compte Skip directement à partir des applis Skip et WestJet, ou en consultant la page d'accueil ici .

À propos de Skip

Skip est le réseau de livraison bien d'ici. Lancée en 2012 en tant que jeune entreprise locale dans les Prairies, l'entreprise a connu un succès technologique au Canada. Elle relie des millions de personnes dans plus de 450 villes à plus de 50 000 restaurants, épiceries, dépanneurs et détaillants partenaires locaux.

Grâce à sa vision d'offrir la commodité au quotidien, Skip aide les Canadiennes et Canadiens à obtenir ce dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, afin qu'ils puissent Skipper à l'essentiel de leur journée. En tant que filiale de Just Eat Takeaway.com, l'une des plus grandes entreprises de livraison sur demande au monde, Skip combine l'expertise locale à l'échelle mondiale pour fournir un service rapide et fiable lorsque cela compte le plus.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996, avec un peu plus de 200 employés et trois avions desservant cinq destinations. Depuis, WestJet a été le pionnier des voyages à bas prix au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % le nombre de personnes qui prennent l'avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters assurent la gestion de notre flotte qui compte près de 200 avions, reliant les voyageuses et voyageurs à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

Comptant parmi les grands employeurs au Canada qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût au pays et le plus important fournisseur de vacances, à la poursuite d'un seul et même objectif : offrir des voyages abordables aux Canadiennes et Canadiens.

Pour en savoir plus sur WestJet, consultez https://www.westjet.com/fr-ca/qui-sommes-nous (également offert en anglais).

