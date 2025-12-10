CALGARY, AB, le 10 déc. 2025 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui un partenariat réciproque de partage de codes avec Scandinavian Airlines System (SAS), offrant aux invités des deux côtés de l'Atlantique un accès amélioré à un réseau plus vaste de destinations, tout cela avec la facilité d'une seule réservation. À compter d'aujourd'hui, les invités qui partent de l'aéroport international de Calgary (YYC) sur les vols transatlantiques sans escale de WestJet à destination de Paris et de Londres (Heathrow) peuvent élargir leurs horizons et explorer certaines des destinations les plus populaires de SAS. Cette nouvelle entente de partage de codes permet aux invités de réserver tout leur voyage sur un seul billet, tout en offrant une connectivité unique transparente, les transferts de bagages et la possibilité d'obtenir des récompenses WestJet sur n'importe quel itinéraire commercialisé par WestJet avec SAS.

WestJet et Scandinavian Airlines System renforcent leur partenariat avec un partage de codes réciproque (Groupe CNW/WESTJET, an Alberta Partnership)

« L'approfondissement de nos liens commerciaux avec SAS signifie des connexions plus fluides pour les invités des deux côtés de l'océan. Comme un plus grand nombre de Canadiens souhaitent explorer l'Europe du Nord, nous sommes fiers de les aider à s'y rendre facilement, afin qu'ils puissent se concentrer sur la destination, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux de WestJet. Nous sommes fiers de nous associer à une compagnie aérienne de calibre mondial comme SAS et nous avons hâte de proposer une connectivité accrue entre nos deux réseaux uniques en 2026. »

« Le partenariat élargi de partage de codes avec WestJet est une étape importante pour établir des liens encore plus étroits entre la Scandinavie et le Canada. Il renforce notre base principale à Copenhague et offre aux voyageurs des deux côtés de l'Atlantique plus d'options et un voyage global plus harmonieux. Cette entente élargit notre offre conjointe et crée de nouvelles possibilités pour les voyageurs dans l'ensemble de nos réseaux combinés », a déclaré Paul Verhagen, vice-président directeur et chef des services commerciaux chez SAS.

Les invités de WestJet bénéficient d'un accès à guichet unique à trois plaques tournantes nordiques

Qu'il s'agisse de capitales légendaires du Nord ou de trésors côtiers isolés, les invités de WestJet peuvent maintenant profiter d'un accès simplifié à Copenhague, au Danemark, à Oslo, en Norvège et à Stockholm, en Suède, tout au long de l'année par l'entremise des offres sans escale de WestJet entre Calgary et Paris et entre Calgary et Heathrow. En 2026, les invités de WestJet bénéficieront d'une connectivité vers ces destinations à partir d'autres villes transatlantiques, dont Édimbourg, Dublin, Barcelone, Rome et Keflavik, ce qui permettra une connectivité à guichet unique à partir des autres portes d'entrée canadiennes de WestJet vers l'Europe. Le code de WestJet sera également appliqué au service direct tout au long de l'année de SAS entre Toronto et Copenhague. À compter d'aujourd'hui, les nouvelles réservations avec le partage de codes de SAS sont disponibles auprès d'agents de voyages ou sur WestJet.com.

Les invités de SAS en direction ouest ont accès à plus de 10 correspondances canadiennes fluides

L'expansion du partenariat offre des options aux invités basés en Europe qui cherchent à accéder au meilleur du Canada par l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) ainsi que par les portes d'entrée de SAS aux États-Unis, y compris Chicago, San Francisco, Los Angeles, Seattle, Washington-D.C., New York (JFK) et Boston. Le code de SAS sera en vigueur pour les vols exploités par WestJet au-delà de son service Copenhague-Toronto et les portes d'entrée des États-Unis vers plus de 10 destinations canadiennes d'un océan à l'autre, dont Vancouver, Calgary, Winnipeg, Edmonton, Halifax, et plus encore.

Des liens plus profonds à l'horizon pour le Canada atlantique

Le mois dernier, WestJet a annoncé un service hebdomadaire saisonnier sans escale quatre fois par semaine entre Halifax et Copenhague, reliant les deux villes pour la première fois à compter de mai 2026. Les compagnies aériennes se réjouissent à l'idée d'élargir leur partenariat au début de la nouvelle année pour inclure le partage de codes sur l'itinéraire et fournir plus de correspondances au-delà de Copenhague, tout en accueillant des invités de toute l'Europe pour profiter de la beauté de la Nouvelle-Écosse.

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et 3 avions desservant 5 destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui utilisent l'avion au Canada. Grâce à l'intégration de Sunwing en 2025, WestJet compte maintenant plus de 14 000 WestJetters pour prendre en charge près de 200 avions et relier des invités à plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Europe et en Asie.

En tant qu'important employeur canadien qui comprend WestJet Airlines, Vacances WestJet, Vacances WestJet Québec et Vacances Sunwing, le groupe WestJet est le principal transporteur aérien à faible coût et le plus grand fournisseur de services de vacances au Canada, avec un objectif commun : offrir des voyages aériens et des vacances abordables et accessibles aux Canadiens.

