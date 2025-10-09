Se joingnant à un mouvement national visant à renforcer le secteur agricole canadien, RBC lance, sous la bannière Générateur RBC, un investissement de 5 millions de dollars pour collaborer avec les agriculteurs du Manitoba à la création d'outils, de ressources et d'incitatifs

WINNIPEG, MB, le 9 oct. 2025 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le lancement de Générateur RBC, une initiative visant à développer des solutions de marché, de compétences et de financement investissant dans l'avenir de l'agriculture canadienne. Générateur RBC est conçu pour réunir les meilleurs talents issus de l'agriculture, des affaires, de l'industrie, de l'éducation et du gouvernement afin de contribuer à la création d'un secteur de classe mondiale capable de nourrir les Canadiens de manière plus abordable et de vendre des produits de haute qualité aux consommateurs du monde entier.

Aux côtés du premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, Générateur RBC est lancé avec un investissement de 5 millions de dollars sur cinq ans dans l'agriculture manitobaine (provenant des Services bancaires aux entreprises RBC et de RBC Fondation) et s'étendra grâce à des programmes offerts dans le cadre d'un mouvement national avec les agriculteurs, la CANZA, Nature United, Sustainable Food Systems for Canada (SF4C) et des initiatives agricoles durables autochtones afin de permettre aux producteurs canadiens de prospérer tout en régénérant les terres pour les années à venir.

RBC est convaincue que grâce aux bons investissements et à l'innovation, le Canada peut faire de l'agroalimentaire un secteur de croissance majeur en se positionnant comme un leader du commerce mondial, en attirant de nouveaux talents et en faisant progresser les solutions d'agriculture durable. Les agriculteurs canadiens possèdent un riche héritage en matière d'adoption de nouvelles technologies, de mise en œuvre de pratiques durables et de stimulation de l'innovation, mais ils ont besoin rapidement de nouvelles solutions pour relever les défis liés aux talents, à la productivité, aux coûts et au commerce.

« Le sol canadien est un atout stratégique national. Les agriculteurs du Canada ont géré ces terres pour nourrir les Canadiens et le reste du monde pendant des générations, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. La prochaine génération est prête à en faire encore plus - nourrir davantage de personnes, de manière plus durable que jamais auparavant. C'est pourquoi RBC collaborera avec les esprits les plus brillants de tout le pays pour créer des innovations qui aideront le secteur agricole à stimuler la croissance du Canada. »

Générateur RBC soutiendra les organisations qui collaborent avec l'industrie, les gouvernements, le secteur éducatif et les entreprises dans trois domaines clés :

1) Marchés

Investir dans des marchés plus solides pour l'agriculture durable 1 en reliant les agriculteurs à la demande mondiale. Soutenir l'adoption de pratiques durables dirigées par les agriculteurs grâce à des collaborations avec Nature United afin d'aider à étendre leur réseau de fermes modèles dans les Prairies.



2) Compétences



Contribuer à doter l'agriculture canadienne d'occasions d'apprentissage pratique et de formation grâce à une partie de l'engagement communautaire de 2 milliards $ de RBC d'ici 2035 2 destiné au secteur agricole. Collaborer avec le réseau SF4C, qui regroupe 13 universités et collèges, pour offrir à plus de 10 000 étudiants des compétences et des occasions de formation en agro-innovation.



3) Financement



Investir dans de nouveaux outils, produits et connaissances financiers afin d'aider le secteur à surmonter les risques liés à la croissance transformative de l'agriculture. Renforcer les compétences des directeurs relationnels, Marchés commerciaux et autres directeurs relationnels de RBC afin de mieux servir les agriculteurs canadiens et l'industrie agricole. Offrir des événements sur mesure destinés aux agriculteurs et à leurs conseillers, afin de proposer des occasions de perfectionnement, de formation et de réseautage, tout en renforçant la planification de la relève agricole grâce à une expertise intégrée en gestion de patrimoine, en planification successorale et en planification d'entreprise.



Alors que la demande mondiale pour des aliments plus durables, sûrs et de qualité augmente, RBC croit que les agriculteurs canadiens sont bien placés pour jouer un rôle déterminant -- contribuant à assurer la prospérité au pays tout en nourrissant des collectivités partout dans le monde.

Mise en garde au sujet des déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les « règles d'exonération » (safe harbor) de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, en ce qui a trait à Générateur RBC et aux engagements objectifs et priorités connexes, y compris l'engagement communautaire de 2 milliards $ de RBC d'ici 2035. De par leur nature même, les déclarations prospectives reposent sur des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques pouvant faire que nos prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas, que nos hypothèses s'avèrent incorrectes, et que nos engagements, objectifs ou priorités visant Générateur RBC ne se réalisent pas. Le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces déclarations prospectives puisque nos résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque, y compris ceux mentionnés dans l'annexe 8 « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » du Rapport sur la durabilité RBC 2024. Sauf si la loi l'exige, nous n'actualisons pas nos déclarations prospectives.

__________________

1 L'agriculture durable est un terme général désignant une approche agricole visant à produire des produits agroalimentaires de manière économiquement viable, écologiquement responsable et socialement équitable, afin de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.

2 Ce montant comprend les dons et les investissements dans la collectivité faits par RBC, RBC Fondation et RBC Fondation - É.-U., les subventions associées au programme de bénévolat des employés, les dons en nature, et les contributions aux organismes sans but lucratif et aux organismes de bienfaisance non enregistrés.

