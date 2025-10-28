L'Amphithéâtre RBC sera réimaginé en une salle de concert ouverte toute l'année, offrant des expériences de calibre mondial aux fans et apportant un important essor économique à la région du Grand Toronto.

TORONTO, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Live Nation Canada et RBC ont annoncé aujourd'hui un partenariat pluriannuel visant à réinventer le célèbre amphithéâtre riverain de Toronto. Rebaptisé Amphithéâtre RBC avec effet immédiat, le site sera transformé d'ici 2030 en un lieu de spectacles élargi ouvert toute l'année.

« Véritable promoteur des arts musicaux au Canada, RBC représente un partenaire exceptionnel pour nous, a déclaré Michael Rapino, président et chef de la direction de Live Nation Entertainment. La transformation de l'Amphithéâtre RBC, anciennement la Scène Budweiser, vient renforcer le statut de Toronto comme centre mondial du divertissement et destination incontournable pour les artistes en tournée. Grâce à ce projet ambitieux, l'Amphithéâtre RBC deviendra une salle de spectacle de calibre international reconnue pour son acoustique incomparable, son design axé sur l'expérience des fans et son offre d'hospitalité haut de gamme. »

La musique en direct constitue un puissant moteur de croissance pour l'économie canadienne, générant près de 11 milliards de dollars en PIB, soutenant plus de 100 000 emplois et attirant chaque année quelque 20 millions de spectateurs à des concerts1. À la suite de sa transformation en une salle ouverte toute l'année dotée d'infrastructures intérieures et extérieures améliorées, l'Amphithéâtre RBC prévoit une augmentation significative du nombre de spectacles présentés, accueillant plus de 1,5 million de fans chaque année.

« Le Canada est reconnu mondialement pour la richesse de son talent musical, et tout cela commence avec les artistes et les fans qui font vivre et prospérer notre scène musicale, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. Grâce à ce partenariat, l'Amphithéâtre RBC accueillera encore davantage d'artistes de renommée internationale dans ce lieu emblématique, offrant aux amateurs de musique des expériences inédites et exceptionnelles. Nous sommes également fiers d'investir dans une destination de musique en direct qui contribuera à la création de centaines de nouveaux emplois, attirera des milliers de visiteurs supplémentaires, et stimulera l'économie locale ainsi que les entreprises de toute la région. »

Inspiré par les commentaires des fans, le nouveau concept offrira une expérience musicale améliorée tout en préservant les éléments qui en font une composante emblématique du paysage culturel de Toronto. Un nouveau pont piétonnier facilitera l'accès et la circulation des foules, tandis que les commodités modernisées comprendront une offre élargie de nourriture et de boissons sur place, des espaces d'accueil rehaussés et une nouvelle terrasse d'observation avec ascenseur donnant accès à la pelouse. Les caractéristiques appréciées des fans, comme les places assises sur la pelouse et la vue imprenable sur la silhouette de la ville, demeureront au cœur de l'identité du lieu.

Grâce à sa plateforme RBCxMusique, l'Amphithéâtre RBC prolonge le soutien de longue date de la banque envers la musique -- des artistes émergents aux talents locaux en passant par les icônes mondiales. Les spectateurs pourront également profiter des espaces d'activation pour fans RBC offrant notamment des possibilités de surclassement de billets et de tirages au sort.

En plus de l'offre unique de crédits Concert Cash de RBC, RBC et Live Nation ont annoncé qu'au printemps 2026, les membres Avion Récompenses pourront utiliser leurs points Avion pour payer tout achat de billets sur Ticketmaster.ca ou par l'intermédiaire de l'appli Ticketmaster pour n'importe spectacle Live Nation au Canada. Nous vous transmettrons d'autres renseignements à ce sujet dans les mois à venir.

Live Nation Canada se réjouit du maintien de son partenariat continu avec Labatt, qui continuera d'être le fournisseur exclusif de bières et de cocktails en cannette à l'Amphithéâtre RBC, ainsi qu'à tous les sites et festivals de Live Nation au Canada.

FICHE D'INFORMATION



Amphithéâtre RBC pensé pour les fans et la collectivité

Les capacités intérieures et extérieures élargies permettront d'augmenter significativement le nombre de spectacles, accueillant plus de 1,5 million de fans chaque année.

En plus de devenir un lieu ouvert toute l'année, l'Amphithéâtre RBC offrira une capacité estivale accrue avec des zones assises et une section en plein air sur pelouse (de mai à octobre), ainsi qu'environ 9 000 places en hiver.

L'Amphithéâtre RBC devrait fermer pour rénovation à l'automne 2027 et rouvrir à l'été 2029 en tant que lieu extérieur, avec des capacités complètes pour l'année entière prévues pour l'été 2030. De plus amples renseignements sur une solution temporaire pour accueillir les spectacles pendant la fermeture seront communiqués une fois confirmés.

La signalisation du nom précédent du lieu restera visible pendant la période de transition jusqu'à la saison 2026.

Live Nation a fait appel à des experts et designers locaux pour s'assurer que le nouvel espace intègre des pratiques durables et respecte le Toronto Green Standard. Green Nation, une initiative globale de durabilité lancée par Live Nation pour guider les meilleures pratiques des événements en direct, a également participé à l'initiative.

Le nouveau design tire parti de l'emplacement riverain et s'intègre harmonieusement aux espaces publics entourant le lieu.

Expérience améliorée pour les fans de musique et les clients RBC, avec des cadeaux

À l'Amphithéâtre RBC, les spectateurs pourront profiter des espaces d'activation pour fans RBC, y compris des possibilités de surclassement de billets et de tirages au sort. Les clients RBC bénéficieront également d'un accès réservé.

RBC offre à cinq gagnants une paire de billets pour assister aux 100 premiers spectacles à l'Amphithéâtre RBC. Pour participer et obtenir plus d'information, consultez @RBC sur Instagram.

Les clients RBC peuvent continuer de profiter des billets RBCxMusique et de cumuler des crédits Concert Cash®. Offre unique au Canada, pour chaque billet acheté par l'intermédiaire de RBCxMusique, les clients reçoivent 10 $ en crédits Concert Cash® à utiliser pour leur prochain achat de billets dans plus de 50 salles de concert au Canada (des conditions s'appliquent). Pour en savoir plus, allez à rbc.com/ musique.

RBC s'engage depuis longtemps en faveur des arts et de la musique pour renforcer les collectivités

RBC est partenaire de Live Nation Canada depuis 2017.

Dans le cadre de RBCxMusique, RBC a offert plus de 3 millions de dollars de billets permettant aux fans de musique d'assister à des concerts et festivals en direct.

Depuis 2004, RBC et RBC Fondation ont versé plus de 140 millions de dollars à des organismes musicaux et artistiques au Canada, soutenant plus de 50 000 créateurs.

RBC soutient directement les artistes émergents du Canada depuis plus de 20 ans, consacrant notamment 2,2 millions de dollars au soutien de plus de 300 artistes musicaux émergents par l'intermédiaire du programme À l'affiche avec RBCxMusique, ainsi que 2 millions de dollars pour soutenir plus de 60 artistes dans le cadre du Programme pour musiciens émergents RBC avec l'Allée des célébrités canadiennes.

La musique en direct génère un fort impact économique

La transformation de l'Amphithéâtre RBC, financée par des investissements du secteur privé, soutiendra directement le développement économique municipal et provincial en créant des centaines de nouveaux emplois, en attirant des milliers de visiteurs supplémentaires et en stimulant les entreprises locales dans toute la région.

Les spectacles supplémentaires et l'augmentation de la fréquentation devraient bénéficier aux petites et moyennes entreprises locales, notamment les restaurants, bars, hôtels, commerces et autres.

L'industrie de la musique en direct au Canada génère près de 11 milliards de dollars de PIB, soutient plus de 100 000 emplois et attire chaque année 20 millions de spectateurs à des concerts (Écoute active : Comprendre la puissance économique et le potentiel de l'industrie de la musique live au Canada).

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete .

LIVE NATION ENTERTAINMENT

Live Nation Entertainment (NYSE : LYV) est la plus importante société de divertissement au monde, composée de chefs de file du marché : Ticketmaster, Live Nation Concerts et Live Nation Sponsorship. Pour en savoir plus, allez au www.livenationentertainment.com.

