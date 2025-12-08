Dans le cadre du traditionnel « Miracle de Noël » de la compagnie aérienne, WestJet apporte réconfort et espoir aux familles d'enfants gravement malades ou blessés, au moment où elles en ont le plus besoin.

CALGARY, AB, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Cette saison des Fêtes, WestJet apporte espoir, réconfort et un peu de magie aux familles confrontées à l'une des épreuves les plus difficiles de la vie. Grâce à son initiative annuelle « Miracle de Noël », WestJet offre de la joie aux familles dont les enfants gravement malades ou blessés séjournent dans les Maisons Ronald McDonald partout au Canada.

« Nous avons constaté un immense enthousiasme, avec plus de 700 WestJetters de partout au pays qui se sont portés volontaires », a déclaré Samantha Taylor, vice-présidente exécutive et chef de l'expérience du groupe WestJet. « C'est un puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir ensemble, en allant au-delà pour nos invités, tant à bord qu'au sol. »

Pour les familles qui passent les Fêtes loin de chez elles pendant que leur enfant reçoit des soins vitaux, la saison peut être particulièrement difficile. C'est pourquoi les WestJetters d'un océan à l'autre se sont mobilisés pour que ces familles ressentent la chaleur des Fêtes. Plus de 400 WestJetters ont participé aux achats, à l'emballage et à la livraison des cadeaux, créant des moments extraordinaires de connexion et de bienveillance.

« Pour les familles qui traversent des circonstances difficiles pendant les Fêtes, Maison Ronald McDonald joue un rôle essentiel en leur permettant de rester ensemble, une initiative que WestJet est fière de soutenir dans le cadre du Miracle de Noël », a ajouté Taylor. « Le Miracle de Noël, c'est bien plus que des cadeaux; c'est rappeler à ces familles qu'elles ne sont pas seules et que leur courage nous inspire tous. »

Dans 16 Maisons Ronald McDonald, plus de 600 familles ont reçu des cadeaux choisis avec soin, incluant des petites voitures, des poupées et des peluches pour les enfants, ainsi que des couvertures douillettes, des thermos et des écouteurs antibruit pour les parents et les aidants. Les familles ont également reçu des cartes-cadeaux offertes par les partenaires de WestJet, dont TELUS, Canadian Tire et Skip, dans le cadre de leur cadeau familial. WestJet s'est aussi associée aux Blue Jays de Toronto pour rendre ce Miracle de Noël encore plus spécial, en offrant des articles de l'équipe aux amateurs séjournant dans les Maisons Ronald McDonald pendant les Fêtes. Afin de garantir que tous les cadeaux arrivent à temps, WestJet met également à contribution son service WestJet Cargo pour la livraison.

Pour rendre chaque cadeau significatif, les WestJetters ont échangé avec des familles anciennes bénéficiaires qui ont partagé ce qui leur avait apporté du réconfort durant leur propre parcours. Leurs conseils ont guidé les « petits lutins » de WestJet dans le choix d'articles qui font vraiment la différence.

« Chaque année, des dizaines de milliers de familles d'enfants gravement malades ou blessés séjournent dans les Maisons Ronald McDonald, où elles sont entourées de soins essentiels pendant le parcours médical de leur enfant », a déclaré Kate Horton, présidente et chef de la direction de Maison Ronald McDonald Canada. « Les Fêtes peuvent être particulièrement difficiles pour les familles loin de chez elles en quête de soins vitaux, et nous sommes profondément reconnaissants de la générosité de WestJet, qui apporte chaque jour confort et connexion dans un moment inimaginable. »

Cette tradition reflète le lien profond qui unit WestJet à Maison Ronald McDonald Canada, un partenariat qui a débuté en 2007. Depuis 13 ans, les WestJetters incarnent l'esprit du partage, en offrant leur temps et leur cœur pour répandre la magie des Fêtes aux Canadiens.

