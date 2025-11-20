Mois de la littératie financière

Pourquoi les Canadiens s'inquiètent-ils pour leurs finances ?

60 % : Estiment ne pas disposer de suffisamment de liquidités pour couvrir des dépenses imprévues. 50 % : Déclarent que l'ensemble de leur revenu est absorbé par les dépenses et factures essentielles. 48 % : Jugent ne plus être en mesure de maintenir leur niveau de vie actuel.

Source : Sondage RBC sur la flexibilité financière 2025



Conseil de RBC : « Nos conseillers ont l'expérience de plusieurs décennies d'accompagnement de clients dans les fluctuations des marchés. Une chose reste constante : la valeur de disposer d'un bon plan financier fondé sur une approche à long terme, et de s'y tenir, pour traverser toutes les périodes de turbulences. »

~ Craig Bannon, directeur général national, Soutien régional, Planification financière, RBC.

Pourquoi les parents canadiens sont-ils préoccupés par les enjeux financiers et réticents à discuter d'argent avec leurs enfants pour les préparer à leur avenir financier ?

59 % : Ne se sentent pas à l'aise d'amorcer ce type de discussion. 57 % : Attendent un moment de vie important (36 %) ou que leurs enfants posent eux-mêmes la question (21 %). 43 % : Ne savent pas vers quelles ressources se tourner pour favoriser l'indépendance financière de leurs enfants.

Conseil de RBC: « Les parents n'ont pas besoin d'être des experts. Ils ont simplement besoin de s'appuyer sur des ressources de confiance qui leur donneront un point de départ et la confiance nécessaire pour entamer ces conversations. « L'important, c'est de commencer à parler d'argent très tôt et de façon régulière, afin de désacraliser ce sujet et de pouvoir l'aborder en tout temps, et pas seulement aux moments clés de la vie ou lorsque le besoin s'en fait sentir. »

~ Lucianna Adragna, vice-présidente, Segments clientèle, Services bancaires courants, RBC.

Quelles sont les principales préoccupations des Canadiens concernant la fraude ?

86 % : Trouvent qu'il devient de plus en plus difficile de détecter les arnaques et de se protéger. 65 % : Ressentent une lassitude face à la fraude, fatigués d'être toujours sur leurs gardes. 33 % : Reconnaissent être parfois vulnérables aux arnaques, admettant qu'ils « baissent leur garde ».

Source : Sondage RBC du Mois de sensibilisation à la fraude 2025



Conseil de RBC : « Les escroqueries étant de plus en plus nombreuses et sophistiquées, il n'est pas étonnant que la vigilance des Canadiens soit en baisse. En matière d'escroquerie, la moindre erreur peut entraîner des pertes et un stress considérables, d'où l'importance de rester vigilant, de se tenir informé et de passer le mot à ses amis et à sa famille ».

~ Geoffrey Morton, directeur général principal, Stratégie, Lutte antifraude numérique, RBC.

Comment les propriétaires de petites entreprises canadiennes font face aux défis actuels ?

61 % : Ont réorienté leur stratégie d'entreprise au cours de l'année écoulée. 51 % : Ont profondément modifié leurs modèles d'affaires pour rester compétitifs. 43 % : Estiment que le risque est un facteur clé de succès à long terme.

Source : Sondage RBC sur la petite entreprise de 2025



Commentaire de RBC : « Ces dernières années, les propriétaires de petite entreprise ont vu surgir bien des difficultés. Après la pandémie, ce fut la perturbation des chaînes d'approvisionnement. Puis est survenue la hausse des droits de douane. La résilience des entrepreneurs est une constante : ils changent de cap, s'adaptent et trouvent de nouvelles façons de répondre aux besoins des Canadiens. »

~ Karen Svendsen, directrice générale principale, Petite entreprise et partenariats, RBC.

Comment le magasinage « indispensable » avec les enfants affecte les parents canadiens ?

81 % : Ont trouvé stressante l'expérience des achats de rentrée scolaire. 60 % : Ont constaté que leurs enfants oubliaient rapidement les réalités financières dès qu'ils entraient dans un magasin. 40 % : Ont dépensé plus que prévu pour ne pas décevoir leurs enfants.

Source : Sondage Mydoh sur la rentrée scolaire de 2025



Conseils de Mydoh : « Les moments de forte dépense, tels que la rentrée scolaire ou les achats des fêtes, représentent souvent une source de stress financier pour les familles. Mais ces périodes offrent aussi une chance unique d'apprendre à gérer l'argent sur le long terme. Nous souhaitons aider les parents à transformer le conflit entre envies et besoins en véritables leçons pratiques de gestion financière. »

~ Angélique de Montbrun, chef de la direction de Mydoh.

