La majorité des Canadiens (86 %) affirment avoir confiance en leur capacité à détecter une escroquerie, alors qu'ils sont un sur quatre à en avoir déjà été victime.

Vingt et un pour cent des Canadiens sont prêts à prendre des risques pour économiser lorsqu'ils magasinent en ligne.

RBC partage des conseils pour magasiner en ligne en toute sécurité.

TORONTO, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Quatre-vingt-six pour cent des Canadiens croient pouvoir repérer une escroquerie, alors que 25 % admettent en avoir déjà été victimes, selon un nouveau Sondage sur la sensibilisation à la fraude RBC. La confiance excessive des consommateurs en leur capacité à repérer les fraudes peut les rendre vulnérables pendant le magasinage des Fêtes.

Alors que plus de la moitié des Canadiens (59 %) ont pris des mesures pour se protéger contre les escroqueries, 24 % disent tout de même prendre plus de risques qu'ils ne le devraient lorsqu'ils magasinent en ligne. Vingt et un pour cent (21 %) affirment même être prêts à prendre des risques pour économiser lorsqu'ils magasinent en ligne. Encore 18 % des Canadiens admettent avoir visité par erreur un faux site de magasinage ou une copie du véritable site d'un détaillant.

« Les fraudeurs profitent de la hausse du magasinage en ligne durant la période des Fêtes pour cibler ceux qui cherchent les meilleures offres ou qui se précipitent pour rayer des articles sur leur liste d'achats des Fêtes, explique Amit Sadhu, premier vice-président, Crédit et lutte antifraude, à RBC. Nous encourageons les Canadiens à demeurer vigilants, à prendre des mesures pour se protéger davantage, à éviter les offres qui semblent trop belles pour être vraies, et à continuer à se renseigner sur les escroqueries. »

Les Canadiens s'attendent à des stratagèmes plus sophistiqués pendant les Fêtes

Soixante-dix-neuf pour cent des Canadiens croient que les fraudes seront pires cette année, et 76 % pensent qu'elles seront plus difficiles à détecter

Pour 73 % des répondants, les Fêtes seraient gâchées s'ils étaient victimes d'une escroquerie

Soixante-trois pour cent se préoccupent particulièrement des escroqueries sur les sites d'achat

Quarante pour cent craignent de tomber dans le piège d'une escroquerie

L'intelligence artificielle (IA) complique la capacité à détecter une escroquerie

La majorité des Canadiens (85 %) sont préoccupés par les escroqueries liées à l'IA qui semblent légitimes

Soixante et un pour cent s'inquiètent particulièrement des fraudes ayant recours à des hypertrucages (contenu vidéo ou audio synthétique créé par l'IA) ou au clonage vocal (une voix copiée dans le but d'imiter celle d'une personne réelle) en cette période des Fêtes

Vingt-neuf pour cent ont vu des publications dans les médias sociaux provenant d'une célébrité, d'un influenceur ou d'une personnalité publique et faisant la promotion d'un produit, d'un détaillant ou d'un concours, et qui se sont révélées être des hypertrucages

Les Canadiens aident les autres à repérer les escroqueries, mais peuvent garder le silence sur leurs propres expériences en la matière

Cinquante-trois pour cent des Canadiens affirment avoir empêché des amis ou des membres de leur famille d'être victimes d'une escroquerie

Près du tiers des Canadiens (32 %) disent signaler une escroquerie uniquement s'ils perdent de l'argent

Dix pour cent admettent avoir caché à leurs proches une expérience antérieure d'escroquerie

Le Sondage sur la sensibilisation à la fraude RBC montre également qu'un quart (26 %) des Canadiens ne savent pas ce qu'il faut surveiller pour faire des achats en ligne en toute sécurité et que 51 % admettent ne pas vouloir penser aux escroqueries durant les Fêtes.

Quelles sont les escroqueries courantes que les clients devraient surveiller pendant la période des Fêtes ?

Courriels et textos d'hameçonnage : Méfiez-vous des messages qui prétendent provenir de sociétés de confiance et qui affirment que votre compte est piraté, qui offrent des remboursements ou qui promettent une offre trop belle pour être vraie. Ces escroqueries visent à vous amener à cliquer sur un lien ou une pièce jointe qui installe un logiciel malveillant sur votre appareil ou qui vous dirige vers un site Web conçu pour vous soutirer vos identifiants de connexion ou des renseignements sensibles.

Méfiez-vous des messages qui prétendent provenir de sociétés de confiance et qui affirment que votre compte est piraté, qui offrent des remboursements ou qui promettent une offre trop belle pour être vraie. Ces escroqueries visent à vous amener à cliquer sur un lien ou une pièce jointe qui installe un logiciel malveillant sur votre appareil ou qui vous dirige vers un site Web conçu pour vous soutirer vos identifiants de connexion ou des renseignements sensibles. Messages de livraison manquée : Les escrocs se font passer pour des entreprises de livraison réputées et envoient de fausses notifications de retard de livraison par texto ou par courriel. Le système vous invite à entrer vos renseignements personnels et les informations de votre carte de crédit pour couvrir les frais permettant de livrer votre colis.

: Les escrocs se font passer pour des entreprises de livraison réputées et envoient de fausses notifications de retard de livraison par texto ou par courriel. Le système vous invite à entrer vos renseignements personnels et les informations de votre carte de crédit pour couvrir les frais permettant de livrer votre colis. Fausses alertes bancaires : Les escrocs envoient des textos où ils prétendent être des représentants de votre banque pour vous mettre en garde contre une activité douteuse. Ils créent un sentiment d'urgence et vous demandent de cliquer sur des liens pour sécuriser votre compte. Ces liens mènent à de faux sites Web conçus pour vous soutirer vos identifiants bancaires.

Restez au fait des autres escroqueries courantes en consultant la page Alertes de fraudes de RBC.

Comment les Canadiens peuvent-ils se protéger contre les escrocs ?

Voici quatre conseils de RBC pour éviter les escroqueries pendant la période des Fêtes :

1. Sachez à qui vous vous adressez : Les escrocs se font souvent passer pour des membres de la famille, des amis ou des organisations de confiance, comme votre banque (escroqueries par usurpation d'identité bancaire) pour voler des renseignements personnels ou financiers. Afin d'éviter les escroqueries par usurpation d'identité bancaire, n'oubliez pas que RBC ne demandera jamais aux clients :

d'effectuer n'importe quel type d'opération en son nom ;

de fournir un code d'accès à usage unique envoyé par message texte, courriel ou messagerie vocale pour s'identifier par téléphone ou en personne ;

de télécharger une application d'accès à distance ;

de divulguer leur NIP ;

de virer des fonds ;

d'effectuer n'importe quel type d'authentification numérique à deux facteurs pour les appels sortants (notamment : code d'accès à usage unique, vérification de l'identité ou vérification du NIP) ;

de créer un nouveau mot de passe des services bancaires en ligne avec un conseiller ou de communiquer leur mot de passe.

Si un texto, un courriel ou un appel semble inhabituel, faites une pause et réfléchissez à sa provenance et à son contenu. N'ouvrez pas les textos et les courriels non sollicités, ne cliquez pas les liens qui s'y trouvent et ne fournissez aucune information de paiement aux expéditeurs. Avant d'agir, vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur.

2. Soyez vigilant lorsque vous magasinez en ligne : Les escrocs peuvent facilement créer de faux sites Web qui semblent légitimes. Une icône de cadenas ou une adresse commençant par « https » ne garantit pas la légitimité du site Web. Avant d'acheter, vérifiez l'adresse physique et les coordonnées du détaillant ou faites une recherche à l'aide de son nom, surtout s'il s'agit d'un détaillant auprès de qui vous n'avez jamais fait d'achats.

3. Prenez des mesures pour une protection accrue : À tout moment de l'année, mais particulièrement pendant la période d'achats des Fêtes, vérifiez périodiquement les opérations dans votre compte bancaire et sur votre carte de crédit ; et configurez des alertes sur votre compte. Utilisez des mots de passe robustes et uniques, et configurez l'authentification multifacteur pour ajouter une couche supplémentaire de sécurité. Signalez les activités douteuses dès qu'elles surviennent.

4. Participez à des activités de formation continue : Pour obtenir des conseils de prévention de la fraude à RBC, visitez le site Mes finances d'abord à l'adresse rbc.com/mesfinancesdabord. Consultez standagainstscams.ca pour obtenir des ressources supplémentaires de la Coalition canadienne antifraude, une initiative de collaboration entre les secteurs canadiens des finances, des télécommunications et de la technologie, de concert avec le gouvernement et les forces de l'ordre.

En bref : Sondage sur la sensibilisation à la fraude RBC

Quelques résultats - Données nationales et régionales

RÉPONSES « D'ACCORD » CAN C.‑B. ALB SASK./MAN. ONT. QC ATL. J'ai confiance en ma capacité à détecter les escroqueries 86 % 85 % 88 % 88 % 84 % 86 % 85 % Je suis prêt à prendre des risques lorsque je fais des achats en ligne afin de faire de bonnes affaires ou d'économiser. 21 % 21 % 23 % 21 % 22 % 16 % 22 % J'ai pris des mesures supplémentaires cette année/récemment pour me protéger contre les escroqueries 59 % 56 % 61 % 62 % 62 % 50 % 70 % J'estime que je prends plus de risques que je ne le devrais en effectuant des achats en ligne. 24 % 27 % 18 % 17 % 22 % 28 % 27 % Les escroqueries liées à l'intelligence artificielle (IA) qui semblent légitimes m'inquiètent 85 % 83 % 86 % 87 % 87 % 82 % 84 % Je signale une escroquerie seulement si j'ai perdu de l'argent. 32 % 34 % 31 % 36 % 34 % 24 % 37 % Je ne sais pas trop quoi surveiller pour magasiner en ligne en toute sécurité 26 % 23 % 26 % 28 % 25 % 30 % 30 % RÉPONSES « JAMAIS » CAN C.‑B. ALB SASK./MAN. ONT. QC ATL. J'ai été victime d'une escroquerie 25 % 22 % 26 % 34 % 26 % 23 % 27 % J'ai empêché des amis ou des membres de ma famille d'être victimes d'une escroquerie 53 % 46 % 57 % 45 % 59 % 51 % 51 % J'ai caché une escroquerie (dont j'ai été victime ou failli être victime) à mes proches (conjoint, famille, amis) 10 % 10 % 9 % 10 % 9 % 9 % 11 % RÉPONSES « OUI » - AU COURS DE L'ANNÉE DERNIÈRE CAN C.‑B. ALB SASK./MAN. ONT. QC ATL. J'ai visité accidentellement un faux site Web de vente au détail ou de magasinage, ou une copie du véritable site d'un détaillant 18 % 19 % 20 % 25 % 18 % 16 % 20 % J'ai vu une publication dans les médias sociaux provenant d'une célébrité, d'un influenceur ou d'une personnalité publique et faisant la promotion d'un produit, d'un détaillant ou d'un concours, et qui s'est révélée être un hypertrucage 29 % 32 % 23 % 34 % 29 % 27 % 31 % RÉPONSES « D'ACCORD » - « En songeant à la période des Fêtes » CAN C.‑B. ALB SASK./MAN. ONT. QC ATL. Je crois que les escroqueries seront encore plus présentes durant les prochaines Fêtes que lors des années précédentes 79 % 83 % 75 % 82 % 82 % 74 % 80 % Comparativement aux années précédentes, je crois qu'il sera plus difficile de détecter les escroqueries pendant la période des Fêtes 76 % 73 % 77 % 76 % 79 % 71 % 73 % Si je tombais dans le piège d'une arnaque, les Fêtes seraient gâchées pour moi 73 % 72 % 73 % 76 % 71 % 77 % 71 % Je crains d'être victime de fraude ou d'escroquerie durant les Fêtes 40 % 43 % 43 % 45 % 43 % 30 % 42 % Je ne veux pas penser aux escroqueries et aux fraudes durant la période des Fêtes 51 % 49 % 52 % 49 % 55 % 43 % 62 % Je suis préoccupé par les hypertrucages et le clonage vocal (faux appels vidéo ou téléphoniques qui imitent des membres de la famille, des amis, des patrons, des collègues, des célébrités, des influenceurs, etc.). 61 % 60 % 60 % 62 % 61 % 64 % 59 % Les escroqueries lors du magasinage en ligne (p. ex., faux sites Web, fausses publicités pour des articles qui n'existent pas) m'inquiètent 63 % 64 % 62 % 64 % 65 % 59 % 60 % Je suis préoccupée par l'hameçonnage (courriel ou texto provenant d'un fraudeur, mais semblant provenir d'une source légitime et vous demandant de transmettre ou de confirmer des renseignements, ou contenant un lien malveillant) 66 % 68 % 67 % 67 % 69 % 63 % 61 % Je suis préoccupé par les escroqueries de don à un faux organisme de bienfaisance (quand un escroc se fait passer pour un véritable organisme de bienfaisance) 56 % 59 % 54 % 59 % 57 % 55 % 52 % Les escroqueries par carte-cadeau (achat d'une carte-cadeau qui a été falsifiée) m'inquiètent 54 % 55 % 47 % 50 % 62 % 46 % 54 % Je suis préoccupé par les escroqueries liées aux expéditions ou aux commandes (réception d'un texto, d'un courriel ou d'un appel au sujet d'une fausse commande ou d'une fausse livraison) 52 % 54 % 46 % 43 % 53 % 54 % 54 %

À propos du Sondage sur la sensibilisation à la fraude RBC

Ces résultats sont tirés d'un sondage effectué par RBC du 12 au 16 juillet 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 505 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,53 %, 19 fois sur 20.

