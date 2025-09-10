TORONTO, le 10 sept. 2025 /CNW/ - RBC et WestJet ont annoncé aujourd'hui des rehaussements emballants aux cartes WestJet World Elite Mastercard RBC et WestJet Mastercard RBC, renforçant ainsi la valeur et la souplesse de leur portefeuille de cartes de crédit de voyage comarquées.

À compter du 5 novembre 2025, les détenteurs de carte pourront accumuler plus rapidement des points WestJet pour leurs achats courants et bénéficier d'un plus grand nombre d'avantages et d'options d'assurance pour les deux cartes de crédit.

Logo de WestJet (Groupe CNW/RBC Banque Royale)

Les améliorations font suite à l'annonce récente du programme Récompenses WestJet repensé et au lancement de la carte WestJet World Elite Mastercard d'entreprise RBC. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts conjugués de RBC et de Mastercard visant à récompenser les Canadiens et à faire en sorte que les voyages soient plus abordables.

« Notre partenariat de longue date avec WestJet a pour but d'offrir aux Canadiens plus de valeur et plus de souplesse lorsqu'ils voyagent, déclare Athena Varmazis, première vice-présidente, Cartes de crédit, secteurs consommation et commercial, RBC. Grâce à ces améliorations, nous renforçons notre portefeuille de cartes de voyage WestJet Mastercard RBC, tout en aidant nos détenteurs de cartes à être récompensés plus rapidement et à profiter d'une plus grande tranquillité d'esprit lorsqu'ils voyagent. »

« Nous voulons que les détenteurs de cartes WestJet World Elite Mastercard RBC et WestJet Mastercard RBC puissent accumuler davantage de points WestJet pour leurs achats courants, précise Steve McClelland, vice-président, Fidélisation, WestJet. Ces changements offriront plus de souplesse aux détenteurs de carte et leur permettront d'accumuler plus rapidement des points pour leur permettre de vivre des aventures abordables et tirer le maximum de chaque voyage. »

Plus de façons d'accumuler chaque jour

Dans le cadre de ces changements emballants, les détenteurs d'une carte WestJet World Elite Mastercard RBC et WestJet Mastercard RBC obtiendront plus de points WestJet dans les nouvelles catégories de dépenses courantes.

WestJet World Elite Mastercard RBC - En plus d'accumuler deux points WestJet pour chaque dollar dépensé sur des vols et des vacances WestJet*, les détenteurs de carte obtiendront les mêmes avantages pour des vacances Sunwing, et pour tous les achats admissibles dans les nouvelles catégories d'achats courants , y compris l'épicerie, l'essence, les recharges de véhicule électrique et le transport en commun ou le covoiturage*. Ils continueront d'obtenir un 1,5 point WestJet par dollar dépensé pour tous les autres achats*.

- En plus d'accumuler deux points WestJet pour chaque dollar dépensé sur des vols et des vacances WestJet*, les détenteurs de carte obtiendront les mêmes avantages pour des vacances Sunwing, et pour tous les achats admissibles dans les , y compris l'épicerie, l'essence, les recharges de véhicule électrique et le transport en commun ou le covoiturage*. Ils continueront d'obtenir un 1,5 point WestJet par dollar dépensé pour tous les autres achats*. WestJet Mastercard RBC - En plus d'accumuler un point WestJet et demi par dollar dépensé sur des vols et des vacances WestJet*, les titulaires de la carte obtiendront les mêmes avantages pour des vacances Sunwing, et pour tous les achats admissibles dans les nouvelles catégories d'achats courants y compris les restaurants, la livraison de repas, les services de diffusion en continu, les jeux numériques et les abonnements numériques*. Ils continueront d'obtenir un 1,5 point WestJet par dollar dépensé pour tous les autres achats*.

Plus de souplesse pour les bons pour compagnon de voyage

Les bons pour compagnon de voyage demeurent un avantage important des cartes WestJet World Elite Mastercard RBC et WestJet Mastercard RBC. À compter du 5 novembre 2025, les détenteurs principaux de carte bénéficieront d'une plus grande souplesse : ils pourront comme toujours utiliser leur bon pour voyager avec un compagnon de voyage, ou l'échanger contre l'une de ces nouvelles options*, notamment :

WestJet World Elite Mastercard RBC WestJet Mastercard RBC Une réduction de 30 % pour un voyageur en classe Économie

Un crédit de 200 $ de Vacances WestJet

Un crédit de 200 $ de Vacances Sunwing

Deux bons de salons d'aéroport (une réduction par rapport à l'option actuelle d'échange contre quatre bons) Une réduction de 25 % pour un voyageur en classe Économie

5 000 points WestJet pouvant être échangés contre des vols et tous les extras, des forfaits vacances ou des articles dans la eBoutique Récompenses WestJet

Rajustements à venir des frais et des bons

Le bon annuel pour compagnon de voyage des deux cartes comprendra dorénavant une exigence d'achat minimal et les frais annuels pour le détenteur principal de la carte WestJet World Elite Mastercard RBC augmenteront :

WestJet World Elite Mastercard RBC À compter du 1 er décembre 2025, les frais annuels seront rajustés pour tenir compte de la valeur bonifiée de la carte, passant de 119 $ à 139 $. Les frais pour les détenteurs de cartes supplémentaires restent inchangés à 59 $. Pour obtenir le bon de compagnon de voyage rehaussé, des dépenses annuelles d'au moins 5 000 $ devront être portées au compte* à compter de la date de réception des bons émis le 5 novembre 2025 ou après cette date. Aucun montant de dépense minimale ne sera exigé pour les bons émis avant le 5 novembre 2026. Les bons pour compagnon de voyage sont échangeables contre deux bons de salons d'aéroport (une réduction par rapport à l'option actuelle qui était d'échange contre quatre bons).

WestJet Mastercard RBC À compter de la date de réception des bons émis le 5 novembre 2025 ou après cette date, des dépenses annuelles d'au moins 2 500 $ devront être portées au compte* des détenteurs principaux des cartes pour obtenir le bon pour compagnon chaque année. Aucun montant de dépense minimale ne sera exigé pour les bons émis avant le 5 novembre 2026.



Protection accrue et tranquillité d'esprit

En plus des assurances existantes de chaque carte, les deux cartes offriront des protections d'assurance améliorées*, permettant à leurs détenteurs de voyager en toute tranquillité d'esprit.

WestJet World Elite Mastercard RBC - Assurance annulation de voyage, assurance appareil mobile.

- Assurance annulation de voyage, assurance appareil mobile. WestJet Mastercard RBC - Assurance appareil mobile.

Renseignements supplémentaires

Les détenteurs actuels de carte qui aimeraient en savoir plus peuvent consulter le site rbc.com/westjetcardupdates, communiquer avec RBC au 1 800 769-2512 ou se rendre à leur succursale locale. Si vous souhaitez faire une demande de carte WestJet World Elite Mastercard RBC ou WestJet Mastercard RBC, veuillez consulter le site rbc.com/westjet.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 101 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 19 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/lesgensetlaplanete .

À propos de WestJet

WestJet a pris son envol en 1996 avec un peu plus de 200 employés et trois avions desservant cinq destinations. Depuis, l'entreprise est devenue la pionnière des voyages à bas coûts au Canada, réduisant de moitié les tarifs aériens et augmentant de plus de 50 % la proportion de personnes qui voyagent en avion au Canada. À la suite de l'intégration de Sunwing en 2025, plus de 14 000 WestJetters s'envolent désormais à bord de près de 200 appareils et les passagers disposent d'une connexion vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Antilles, en Europe et en Asie.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Julia Miller, Communications RBC, [email protected]

* Des conditions s'appliquent. Pour connaître tous les détails, consultez le site rbc.com/changementscartewestjet.

SOURCE RBC Banque Royale