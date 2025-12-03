La Banque Royale du Canada déclare des dividendes English

03 déc, 2025, 06:03 ET

TORONTO, le 3 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'administration a déclaré une augmentation de son dividende trimestriel sur les actions ordinaires de 0,10 $, ou six pour cent, ce qui le porte à 1,64 $ par action, payable à compter du 24 février 2026 aux actionnaires ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 janvier 2026.

Le Conseil a aussi déclaré un dividende sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 février 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 26 janvier 2026.

  • Série BO    Dividende no 29 de 0,3678125 $ par action.

Le conseil a aussi déclaré des dividendes sur les actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif ci-après payables à compter du 24 février 2026 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 17 février 2026.

  • Série BT    Dividende no 9 de 21,00 $ par action.
  • Série BU    Dividende no 4 de 37,04 $ par action.

