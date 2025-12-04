TORONTO, le 4 déc. 2025 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui son intention de racheter la totalité de ses actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif et à taux corrigé tous les cinq ans, série BR (FPUNV) (les actions de série BR), émises et en circulation le 24 janvier 2026, à raison de 1 000 $ en espèces par action, contre des espèces à un prix de rachat de 1 000 $ par action, montant qu'elle versera le 26 janvier 2026.

À la suite du rachat des actions de série BR, tous les billets de capital réglementaire additionnel à recours limité à 4 % de catégorie 1 FPUNV de série 2 échéant le 24 février 2081 (billets de capital à recours limité de série 2) en circulation feront automatiquement l'objet d'un rachat à la date du rachat des actions de série BR à 100 % de leur capital majoré des intérêts courus jusqu'à la date de rachat, sans compter cette date. Le rachat se fera le 24 janvier 2026, et le prix de rachat sera versé aux porteurs le 26 janvier 2026.

On compte 1 250 000 actions de série BR en circulation. Le capital des billets de capital à recours limité de série 2 en circulation s'élève actuellement à 1,25 milliard de dollars. Le capital des actions de série BR et des billets de capital à recours limité de série 2 est de 1,25 milliard de dollars de capital. Les rachats seront financés au moyen des fonds propres de la Banque Royale du Canada.

