Les titulaires de cartes de crédit et de débit RBC peuvent maintenant obtenir trois fois l'Argent Canadian Tire sur les achats admissibles effectués auprès d'enseignes de détail participantes de la Société, notamment Canadian Tire, SportChek et Mark's/L'Équipeur.

RBC et la Société Canadian Tire annoncent un partenariat de fidélisation qui regroupe Récompenses Triangle et Avion Récompenses, afin d'optimiser la valeur pour leur clientèle commune.

Liez des cartes RBC à des comptes Récompenses Triangle sur avionrewards.com/fr/triangle pour activer les récompenses et accéder à des offres exclusives.

Les titulaires de cartes RBC admissibles obtiennent trois fois l'Argent Canadian Tire sur leurs achats effectués auprès de Canadian Tire, SportChek, Mark's/L'Équipeur, ainsi que d'autres détaillants participants de la Société.

TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (RBC) et La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC.A) (TSX: CTC) (la « Société ») ont annoncé le lancement d'un partenariat stratégique de fidélisation visant à accroître la portée de Récompenses Triangle ainsi qu'à renforcer le programme Avion Récompenses RBC et son réseau en pleine expansion de partenaires commerciaux stratégiques.

En liant leurs cartes de crédit et de débit RBC admissibles à leurs comptes Récompenses Triangle, des millions de titulaires de cartes RBC peuvent accumuler trois fois l'Argent Canadian Tire sur les achats admissibles effectués, au moyen d'une carte RBC liée, auprès des enseignes de détail Canadian Tire, SportChek, Mark's/L'Équipeur et d'autres détaillants participants de la Société. Les membres qui ont lié leur carte recevront également des offres exclusives de RBC et d'Avion Récompenses. Plus tard cette année, ils pourront aussi convertir leurs points Avion en Argent Canadian Tire.

« RBC et la Société Canadian Tire ont créé une expérience harmonieuse qui offre chaque jour une valeur concrète à nos millions de titulaires de carte RBC, lorsqu'ils effectuent des achats auprès de certaines des marques les plus populaires et les plus appréciées au pays, déclare Vinita Savani, vice-présidente directrice, Cartes et fidélisation, RBC. Ensemble, nous avons mis en place une offre enrichissante qui témoigne de notre engagement commun envers l'innovation et qui place les clients au centre de tout ce que nous faisons. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec la Société pour offrir des avantages toujours plus importants à notre clientèle commune. »

« L'expansion de Récompenses Triangle constitue une pierre angulaire de notre stratégie Vrai Nord. En nous associant à des marques canadiennes solides comme RBC, nous faisons grandir notre programme de fidélisation et permettons à encore plus de Canadiens d'être récompensés pour leurs activités quotidiennes, affirme Darryl Jenkins, vice-président directeur et chef du développement, Société Canadian Tire. Ce partenariat contribue à la transformation en cours du programme de fidélisation Récompenses Triangle en un puissant écosystème canadien, qui offre une valeur chaque jour à nos quelque 12 millions de membres. »

Les titulaires de cartes de crédit et de débit RBC admissibles peuvent désormais obtenir trois fois l'Argent Canadian Tire en suivant ces étapes simples :

Liez votre carte RBC admissible à votre compte Récompenses Triangle sur avionrewards.com/fr/triangle. Lorsque vous effectuez un achat dans une enseigne de vente au détail participante de la Société, présentez votre carte Récompenses Triangle à la caisse. Payez avec une carte RBC liée pour obtenir trois fois l'Argent CT sur les achats admissibles effectués dans des magasins participants

Pour obtenir de plus amples renseignements, accéder à la liste complète des cartes admissibles et connaître l'ensemble des modalités, visitez avionrewards.com/fr/triangle.

Récompenses Triangle permet à près de 12 millions de membres d'obtenir et d'échanger de l'Argent Canadian Tire à l'échelle des enseignes de la Société, notamment Canadian Tire, SportChek et Mark's/L'Équipeur. Pierre angulaire de la nouvelle stratégie Vrai Nord de la Société, Récompenses Triangle offre une valeur accrue aux Canadiens grâce à des offres plus personnalisées et à une stratégie coordonnée qui allie les magasins phares, la capacité unique en matière de vente de son programme Mastercard Triangle ainsi que des partenaires courants tels que RBC, Petro-Canada, WestJet et Tim Hortons.

Le portefeuille de cartes de RBC, bien établi et reconnu, comprend une vaste gamme de produits de cartes, notamment ses cartes phares Avion et WestJet, les cartes ION et ION+, ses cartes comarquées avec des partenaires et ses cartes d'entreprise. Les cartes de crédit avec récompenses reposent sur Avion Récompenses, le plus important programme de fidélisation exclusif au Canada, et par son réseau stratégique de partenaires. Grâce à sa proposition de valeur de services de voyage de premier plan, à son vaste réseau comptant plus de 2 000 partenaires du secteur détail, aux occasions sans pareilles offertes et à ses caractéristiques et capacités de paiement novatrices, Avion Récompenses offre une expérience de récompenses complète à chaque étape du parcours d'achat.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos clients, dont le nombre est de plus de 19 millions au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/gensetplanete.

À propos de la Société Canadian Tire

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A, TSX : CTC, « CTC ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource ; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller ; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active ; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant près de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour en savoir plus, visitez le site corp.canadiantire.ca/French/home/default.aspx.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Matt Trocchi, Communications, RBC

Stephanie Nadalin, Médias, Société Canadian Tire, 647 271-7343

Karen Keyes, Investisseurs, Société Canadian Tire, 647 518-4461

SOURCE RBC Banque Royale