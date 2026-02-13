TORONTO, le 13 févr. 2026 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (« RBC GMA Inc. ») a annoncé aujourd'hui que les porteurs de parts ont approuvé la modification des objectifs de placement et les fusions des Fonds O'Shaughnessy RBC et Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC, comme il est indiqué ci-dessous, lors des assemblées extraordinaires tenues le vendredi 13 février 2026. Les modifications et fusions devraient entrer en vigueur le 13 mars 2026 (la « date d'entrée en vigueur »).

Modifications apportées à certains fonds RBC

À la date d'entrée en vigueur, le Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC et le Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC seront transférés à l'équipe Placements quantitatifs RBC. Les nouveaux noms et les objectifs de placement seront les suivants :

Fonds d'actions américaines neutre en devises QUBE RBC (anciennement, le Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC) vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en minimisant les risques de fluctuations de change entre les dollars américains et canadiens. Il investira principalement dans des titres de participation de sociétés américaines par une approche de placement quantitative, directement ou indirectement par des placements dans d'autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA Inc. ou une société affiliée de RBC GMA Inc. Il utilisera également des produits dérivés pour se prémunir contre les fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien.

(anciennement, le Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC) vise à procurer une croissance du capital à long terme tout en minimisant les risques de fluctuations de change entre les dollars américains et canadiens. Il investira principalement dans des titres de participation de sociétés américaines par une approche de placement quantitative, directement ou indirectement par des placements dans d'autres fonds communs de placement gérés par RBC GMA Inc. ou une société affiliée de RBC GMA Inc. Il utilisera également des produits dérivés pour se prémunir contre les fluctuations de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien. Fonds d'actions internationales QUBE RBC (anciennement, le Fonds d'actions internationales O'Shaughnessy RBC) vise à procurer une croissance du capital à long terme et investit principalement dans des titres de participation de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord en utilisant une méthode de placement quantitative.

Après la date d'entrée en vigueur, les distributions de tout revenu net du Fonds d'actions américaines neutre en devises QUBE RBC seront faites annuellement plutôt que trimestriellement.

Fusions de certains fonds RBC

Concernant les fusions, les porteurs de parts de chaque Fonds O'Shaughnessy RBC ou Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC (les « fonds fusionnés ») recevront des parts du fonds maintenu indiqué ci-dessous, selon la valeur liquidative du fonds maintenu. Les fonds fusionnés seront dissous une fois les fusions terminées. RBC GMA Inc. prendra en charge tous les frais et dépenses associés aux fusions.

Fonds O'Shaughnessy RBC Fonds maintenus Fonds d'actions 100 % canadiennes O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions canadiennes QUBE RBC1 Fonds d'actions canadiennes O'Shaughnessy RBC Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions américaines neutre en devises QUBE RBC2 (anciennement le Fonds de valeur

américain O'Shaughnessy RBC) Fonds de croissance américain O'Shaughnessy RBC II Fonds de valeur américain O'Shaughnessy RBC (Non couvert) Fonds d'actions américaines QUBE RBC1 Fonds mondial d'actions O'Shaughnessy RBC Fonds d'actions mondiales QUBE RBC

1. Les nouveaux investisseurs ne pourront plus acheter les parts de la série AZ de ce fonds à compter de la date d'entrée en vigueur. Les investisseurs qui détiennent des parts de cette série du fonds à la date d'entrée en vigueur peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans le fonds. 2. À la date d'entrée en vigueur, les frais de gestion des séries D et F de ce fonds seront réduits de 0,15 % et les parts de série A de ce fonds seront renommées parts de série AZ et les nouveaux investisseurs ne pourront plus en acheter. Les investisseurs qui détiennent des parts de cette série du fonds à la date d'entrée en vigueur peuvent continuer de faire des placements supplémentaires dans le fonds.

Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC Fonds maintenus Fonds d'actions américaines de base de sociétés à petite capitalisation RBC Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à moyenne capitalisation RBC Fonds de valeur en actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC

Le Comité d'examen indépendant des Fonds O'Shaughnessy RBC et des Fonds d'actions américaines à petite capitalisation RBC a formulé une recommandation favorable, après avoir déterminé que les modifications d'objectif de placement et les fusions permettent d'obtenir un résultat juste et raisonnable pour chacun des Fonds O'Shaughnessy RBC et des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC.

Les fusions déclencheront une fin d'exercice autant pour le fonds fusionné que pour le fonds maintenu, ce qui entraînera la distribution de tout revenu réalisé et des gains en capital réalisés jusqu'à la date de la distribution. Ces distributions, le cas échéant, devraient être versées le 12 mars 2026 aux porteurs de parts inscrits des fonds fusionnés et des fonds maintenus au 11 mars 2026. Les estimations de distribution seront disponibles le ou vers le 18 février 2026, sur ce site Web : www.rbcgam.com/fund-mergers-distribution-estims-0226.

Les parts des fonds fusionnés ne pourront plus être achetées à la fermeture des bureaux le 10 mars 2026. Les achats effectués dans le cadre d'un régime à cotisations préautorisées peuvent être maintenus selon le courtier. Les investisseurs devraient consulter leur courtier pour obtenir de plus amples renseignements.

Les Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC ne sont plus offerts aux nouveaux investisseurs. Seuls les porteurs de parts des Fonds d'actions américaines de sociétés à petite capitalisation RBC pourront continuer d'effectuer des placements additionnels dans les fonds.

Les porteurs de parts des fonds qui font l'objet d'une fusion pourront demander le rachat de leurs parts jusqu'à la fermeture des bureaux à la date d'entrée en vigueur.

Pour plus de renseignements sur les modifications et les fusions, veuillez lire le communiqué de presse précédent. Les renseignements sur les modifications et les fusions sont également fournis dans la circulaire de la direction du 30 décembre 2025. Des copies de la circulaire de la direction peuvent être consultées sur le site SEDAR+, au www.sedarplus.ca.

