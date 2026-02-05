Avis aux médias - La Société Canadian Tire publie ses résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2025 English
Nouvelles fournies parSociété Canadian Tire Limitée
05 févr, 2026, 08:30 ET
TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le 19 février 2025, la Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2025 vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence à 8 h (HE) pour discuter de ses résultats et de sa performance globale, ainsi que des événements qui ont eu une incidence sur la Société.
QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du T4 de 2025
QUAND : Le jeudi 19 février 2025, à 8 h (HE)
DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/dyt36fni
La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site http://investors.canadiantire.ca/, dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.
TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement. : https://register-conf.media-server.com/register/BI4bf6b4ac3b1745d088a2cf732df9e384
Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.
Pour de plus amples renseignements :
Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]
Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]
SOURCE Société Canadian Tire Limitée
Partager cet article