TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Le 19 février 2025, la Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC) (TSX : CTC.A) (la « Société ») publiera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice de 2025 vers 6 h (HE) et tiendra sa téléconférence à 8 h (HE) pour discuter de ses résultats et de sa performance globale, ainsi que des événements qui ont eu une incidence sur la Société.

QUOI : Conférence téléphonique sur les résultats du T4 de 2025

QUAND : Le jeudi 19 février 2025, à 8 h (HE)

DIFFUSION WEB : https://edge.media-server.com/mmc/p/dyt36fni

La conférence sera diffusée intégralement en direct à compter de 8 h (HE). Vous pouvez y accéder à partir du site http://investors.canadiantire.ca/, dans la section « Événements » sous « Événements et présentations ». L'enregistrement de la conférence sera archivé pendant 12 mois.

TÉLÉCONFÉRENCE : Pour les analystes seulement. : https://register-conf.media-server.com/register/BI4bf6b4ac3b1745d088a2cf732df9e384

Lors de votre inscription, vous recevrez les informations de connexion et un code unique pour participer à l'appel.

Pour de plus amples renseignements :

Médias : Stephanie Nadalin, 647 271-7343, [email protected]

Investisseurs : Karen Keyes, 647 518-4461, [email protected]

