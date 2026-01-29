Un nouveau partenariat stratégique donne aux Canadiens et Canadiennes accès à des ressources et à des conseils d'expert, afin de renforcer leur littératie financière à chaque étape de l'achat d'une maison

TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - RBC et REALTOR.ca ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique qui réunit deux des principales marques canadiennes en financement hypothécaire et en recherche de propriétés. Cette collaboration vise à soutenir les Canadiens dans leur parcours d'accession à la propriété en leur offrant davantage de renseignements et de conseils. Il s'agit du premier partenariat du genre entre le plus important marché canadien de recherche de propriétés et une institution financière de premier plan.

Cette collaboration à long terme établira une nouvelle norme en matière d'expérience de recherche et d'achat d'une propriété au Canada, en combinant les capacités inégalées de recherche immobilière de REALTOR.ca et les conseils financiers de premier plan de RBC.

« Ce partenariat témoigne de l'engagement de RBC à soutenir davantage de Canadiens et Canadiennes dans la réalisation de leurs objectifs d'accession à la propriété grâce à des outils, à des solutions et à des conseils financiers fiables, a déclaré Janet Boyle, première vice-présidente, Financement sur valeur nette immobilière, RBC. En nous associant à REALTOR.CA, nous réaffirmons notre volonté de simplifier le parcours d'accession à la propriété pour les Canadiens et Canadiennes d'un océan à l'autre. »

Dans le cadre de ce partenariat, RBC et REALTOR.ca offriront une gamme complète de ressources et de conseils d'experts pour aider les Canadiens et Canadiennes à renforcer leurs connaissances financières en matière d'accession à la propriété, par l'intermédiaire de la plateforme REALTOR.ca. Les utilisateurs bénéficieront ainsi d'un parcours fluide, de la phase d'exploration jusqu'à l'achat, juste à temps pour la saison printanière du marché immobilier. Le partenariat évoluera au fil du temps afin de tirer parti des capacités de RBC et d'offrir des conseils fondés sur l'IA aux Canadiens et Canadiennes ainsi qu'aux courtiers immobiliers qui utilisent la plateforme.

« L'achat d'une maison est l'une des décisions financières les plus importantes que les Canadiens et Canadiennes auront à prendre, et ils méritent des conseils fiables à chaque étape du processus, a déclaré Scott Neil, chef de la direction de REALTOR.ca. En nous associant à RBC, nous combinons la confiance associée à REALTOR.ca et l'expertise financière pour aider les Canadiens et Canadiennes à prendre des décisions éclairées et avec assurance, tout au long de leur parcours d'accession à la propriété. »

RBC et REALTOR.ca lanceront également des initiatives comarquées de leadership avisé axées sur la littératie financière et l'information sur l'accession à la propriété, afin de fournir aux Canadiens et Canadiennes des connaissances pratiques pour aborder l'achat d'une maison avec confiance, de la recherche et la planification budgétaire au financement et à l'épargne à long terme.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir‑faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 19 millions de clients au Canada, aux États‑Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/gens-planète.

À propos de REALTOR.ca

REALTOR.ca, filiale à 100 % de l'Association canadienne de l'immobilier (ACI), est le principal site Web immobilier au Canada, reconnu pour l'exactitude de ses inscriptions de propriétés et la qualité de ses données sur le logement. Chaque année, REALTOR.ca attire plus de 110 millions de visiteurs uniques et totalise 630 millions de visites, ce qui représente plus de 60 % du marché immobilier en ligne au Canada. Recommandé et utilisé par plus de 158 000 courtiers immobiliers, REALTOR.ca accompagne les Canadiens à chaque étape de leur parcours d'achat d'une maison, de la recherche et la découverte jusqu'à l'accession à la propriété, l'entretien et la vente.

Personne-ressource, médias :

Matt Trocchi, RBC, [email protected]

Pierre Leduc, REALTOR.ca, [email protected]

SOURCE RBC Banque Royale