49 % se disent positifs concernant leurs finances personnelles, tandis que 47 % se disent négatifs

49 % estiment qu'ils n'atteindront pas le succès financier, quoi qu'ils fassent ; 40 % sont prêts à accepter des difficultés à court terme pour un gain à long terme

Pour la majorité, les dépenses quotidiennes constituent un obstacle commun à l'atteinte de leurs objectifs financiers

TORONTO, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Le Sondage RBC sur la flexibilité financière : édition d'hiver 2026 révèle que les Canadiens sont à peu près également optimistes et inquiets quant à leur situation financière.

Près de la moitié des adultes interrogés (49 %) se sentent résilients, optimistes, confiants ou sereins à propos de leurs finances personnelles, tandis qu'un nombre presque équivalent (47 %) se dit épuisé, inquiet, anxieux ou frustré. Bien qu'une majorité (68 %) se montre optimiste quant à la satisfaction de leurs besoins financiers actuels, la confiance chute à moins de la moitié (48 %) lorsqu'il s'agit d'atteindre des objectifs financiers à long terme, révélant un écart net entre confiance actuelle et attentes futures.

Voici la répartition de cet écart entre les Canadiens confiants dans leurs finances et ceux en difficulté.

Canadiens confiants : 51 % se disent optimistes quant à la résilience de leurs finances face à l'incertitude économique pendant l'année à venir 50 % ont réduit ou remboursé leurs dettes, 44 % suivent un budget, 58 % investissent dans un CELI ou un REER 40 % seraient prêts à vivre de manière frugale aujourd'hui pour assurer leur sécurité financière à long terme

Canadiens en difficulté : 49 % estiment qu'ils n'atteindront pas le succès financier, quoi qu'ils fassent 41 % ont le sentiment de ne plus maîtriser leur avenir financier 34 % ont abandonné l'idée de planifier pour faire face au prochain choc financier



« Les pressions financières et l'incertitude de l'année passée ont poussé les Canadiens à réévaluer leur sécurité financière », explique Erica Nielsen, cheffe de groupe, Services bancaires aux particuliers RBC. « L'impact n'a pas été le même pour tout le monde, comme le montrent clairement les différences entre la manière dont les gens perçoivent leurs finances aujourd'hui et leur vision pour l'avenir. »

Nielsen ajoute que les défis financiers peuvent sembler encore plus importants après la période des fêtes, surtout pour ceux qui ont constaté à quelle vitesse les dépenses imprévues peuvent s'accumuler. « Le début de la nouvelle année est une occasion idéale pour repenser ses priorités financières », dit-elle.

« C'est là que les professionnels financiers peuvent vous aider à créer ou à mettre à jour votre budget et votre plan financier, et à explorer les possibilités de flexibilité financière pour l'année à venir. La confiance et la sérénité qu'apporte ce suivi peuvent représenter le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir en 2026. »

Objectifs et défis financiers des Canadiens à travers le pays

Mes principaux objectifs financiers en 2026 ? « Avoir suffisamment d'argent pour... »

64 % : Profiter de ma retraite comme je le souhaite



Réponses régionales les plus élevées : ON (66 %) ; AB (65 %) ; BC (63 %)



53 % : Soutenir les activités de loisirs, telles que les voyages



Réponses régionales les plus élevées : AB (60 %) ; BC (56 %)



52 % : Avoir un coussin financier pour les dépenses imprévues



Réponses régionales les plus élevées : AB (60 %) ; ON (52 %) ; QC (51 %)

Principaux obstacles à l'atteinte de mes objectifs financiers ?

79 % : Dépenses courantes



Réponses régionales les plus élevées : AC (84 %) ; B (83 %) ; BC (82 %)



66 % : Coûts de logement



Réponses régionales les plus élevées : BC (71 %) ; AB (70 %) ; ON (66 %)



51 % : Dette



Réponses régionales les plus élevées : AC (53 %) ; SK/MB (53 %)



51 % : Mes propres habitudes financières



Réponses régionales les plus élevées : SK/MB (53 %) ; QC (53 %) ; ON (52 %)

« Peu importe votre niveau de confiance face à vos finances en 2026, nos conseillers sont là pour discuter avec vous sans frais et vous aider à atteindre vos objectifs », indique Nielsen. « Nous aidons ceux qui sont sur la bonne voie à maintenir leur élan et à saisir des occasions d'accroître leur épargne. Si vous vous sentez moins certain des mesures à prendre, nous pouvons vous aider à explorer les différentes façons de gérer votre flux de trésorerie et de bâtir votre avenir financier. »

Pour en apprendre davantage sur la gestion de vos finances courantes et la planification de vos projets, grands comme petits, rendez-vous au rbcfinancialplanning.com/fr. L'espace conseil en ligne RBC Mes finances d'abord, accessible à tous les Canadiens, met également à votre disposition des articles de conseils et des ressources utiles, dont les suivants :

En bref : Sondage RBC sur la flexibilité financière : édition d'hiver 2026

Quelques résultats - Données nationales et régionales

QUELLES RÉPONSES CORRESPONDENT À VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Je suis confiant(e) dans ma capacité à satisfaire mes besoins financiers du moment (logement, alimentation, etc.) 68 % 60 % 61 % 71 % 64 % 81 % 71 % Je me focalise davantage sur la gestion des coûts quotidiens que sur la planification de mon avenir financier 61 % 62 % 60 % 67 % 59 % 61 % 65 % Mes finances sont suffisamment solides pour me permettre de faire face à l'incertitude économique pendant l'année à venir 51 % 54 % 48 % 48 % 50 % 56 % 48 % J'ai le sentiment que, quels que soient mes efforts, je n'atteindrai jamais la réussite financière 49 % 48 % 52 % 54 % 47 % 49 % 47 % J'ai le sentiment de ne plus être maître de mon avenir financier 41 % 41 % 46 % 45 % 41 % 36 % 41 % J'ai abandonné l'idée d'anticiper les mesures à prendre pour faire face à la prochaine difficulté financière 34 % 34 % 34 % 37 % 36 % 29 % 34 % COMMENT ÉVALUEZ‑VOUS VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ACTUELLE ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Capable de rebondir, optimiste, plein(e) d'espoir ou non préoccupé(e) 49 % 49 % 44 % 49 % 48 % 55 % 50 % Épuisé(e), inquiet(ète), anxieux(se) ou frustré(e) 47 % 47 % 53 % 48 % 49 % 41 % 50 % MESURES QUE VOUS PRENEZ POUR MIEUX GÉRER VOTRE SITUATION FINANCIÈRE ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Réduction ou remboursement des dettes 50 % 46 % 61 % 46 % 53 % 42 % 54 % Respect d'un budget 44 % 38 % 48 % 36 % 45 % 43 % 51 % Investir dans un CELI ou un REER 58 % 58 % 58 % 55 % 59 % 60 % 48 % CE QUE VOUS ÊTES PRÊT(E) À FAIRE POUR AMÉLIORER VOS FINANCES ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Vivre frugalement aujourd'hui pour garantir une stabilité financière dans le futur 40 % 44 % 45 % 40 % 43 % 28 % 49 % Endurer des difficultés financières temporaires afin d'obtenir des gains à long terme 40 % 42 % 45 % 46 % 39 % 36 % 42 % QUELS SONT VOS PRINCIPAUX OBJECTIFS FINANCIERS À LONG TERME ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Avoir suffisamment d'argent pour profiter de ma retraite comme je le souhaite 64 % 63 % 65 % 62 % 66 % 62 % 61 % Avoir suffisamment d'argent pour des loisirs, comme les voyages 53 % 56 % 60 % 47 % 52 % 52 % 46 % Constituer un coussin financier pour couvrir les dépenses imprévues 52 % 49 % 60 % 44 % 52 % 51 % 50 % PRINCIPAUX OBSTACLES À L'ATTEINTE DE MES OBJECTIFS FINANCIERS ? CAN BC AB SK/ MB ON QC AC Dépenses courantes 79 % 82 % 83 % 80 % 80 % 72 % 84 % Logement 66 % 71 % 70 % 63 % 66 % 62 % 65 % Dette 51 % 52 % 46 % 53 % 51 % 51 % 53 % Mes propres habitudes financières 51 % 50 % 51 % 53 % 52 % 53 % 44 %

Au sujet de Sondage RBC sur la flexibilité financière : édition d'hiver 2026

Ces résultats sont tirés d'un sondage commandé par RBC du 26 au 29 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de 1 500 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en français et en anglais. À des fins de comparaison seulement, la marge d'erreur pour un échantillon de cette taille est de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20.

