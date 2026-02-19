TORONTO, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La Société Canadian Tire Limitée (TSX: CTC) (TSX: CTC.A) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui les résultats de son quatrième trimestre (14 semaines) et de l'exercice complet (53 semaines) clos le 3 janvier 2026.

Les ventes comparables consolidées 1 ont augmenté de 4,2 pour cent au quatrième trimestre, et de 4,1 pour cent en 2025.

. Le bénéfice par action (« BPA ») dilué normalisé 1 du quatrième trimestre (selon les activités poursuivies) s'est établi à 4,47 $, en hausse de 38,0 pour cent, ce qui reflète la performance solide du secteur Détail. Le BPA dilué normalisé 1 de l'exercice complet (selon les activités poursuivies) s'est établi à 13,77 $, en hausse de 18,6 pour cent.

« Nos résultats remarquables du quatrième trimestre clôturent cet exercice marqué par une forte croissance des ventes et l'expansion de nos parts de marché », a déclaré Greg Hicks, président et chef de la direction de la Société Canadian Tire. « Les clients ont fréquenté en grand nombre nos magasins et, grâce à notre capacité à anticiper la demande du commerce du détail et à la résilience de la consommation canadienne face à l'incertitude économique, nous avons connu l'une de nos meilleures saisons des fêtes des dernières années. »

« À mesure que nous déployons notre stratégie Vrai Nord, nous consolidons notre différenciation concurrentielle. Notre approche de vente au détail repose sur un réseau de commerces de détail perfectionné, qui est renforcé par nos partenariats solides rassemblés au sein de notre programme de fidélisation Récompenses Triangle, offrant par le fait même une valeur accrue à la clientèle. En 2026, nous comptons accélérer notre modernisation en poursuivant la concrétisation de notre vision Vrai Nord par le resserrement de nos liens avec la clientèle, le rehaussement de la performance des activités de détail et l'optimisation de la valeur pour les actionnaires. »

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,2 pour cent, un résultat attribuable aux fortes ventes de décembre favorisées par les conditions météorologiques et les niveaux de stocks qui ont contribué à une hausse de la fréquentation et des ventes dans toutes les principales enseignes et dans toutes les régions. Les ventes comparables du Groupe détail 1 ont augmenté de 2,7 pour cent, la division Articles saisonniers et de jardinage s'étant démarquée par une croissance à deux chiffres grâce aux fortes ventes d'articles pour l'hiver et pour les fêtes. La division Au volant a connu une croissance pour un 22 e trimestre consécutif, les services d'entretien automobile ayant atteint au quatrième trimestre des ventes annuelles records de 1 milliard de dollars. Les ventes comparables de SportChek 1 ont connu un sixième trimestre consécutif de hausse, ayant augmenté de 9,5 pour cent, grâce à la croissance des ventes de vêtements pour l'extérieur et de vêtements à l'effigie d'équipes sportives ainsi qu'à la croissance enregistrée dans des catégories stratégiques comme les chaussures et les biens durables. Les ventes comparables de Mark's 1 ont augmenté de 7,2 pour cent. Les ventes d'articles liés aux conditions météorologiques et les aubaines du Vendredi fou ont donné lieu à des ventes trimestrielles records. La croissance dans les magasins aménagés selon le nouveau concept plus grand, plus audacieux et amélioré a aussi grandement contribué aux résultats.

Les ventes au détail 1 et les produits du secteur Détail ont augmenté de 8,9 pour cent et de 8,8 pour cent, respectivement. En excluant la Division pétrolière, les ventes au détail et les produits du secteur Détail ont augmenté de 10,2 pour cent et de 10,7 pour cent, respectivement, favorisés par la croissance enregistrée par toutes les principales enseignes ainsi que par le fait que le trimestre comptait une semaine de plus qu'au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

a augmenté de 32,5 pour cent pour se chiffrer à 349,6 millions de dollars, soutenu par l'excellente performance du secteur Détail. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 4,47 $, en hausse de 38,0 pour cent. Le bénéfice avant impôt s'est établi à 318,7 millions de dollars, en baisse de 32,0 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2024, en raison des coûts de restructuration liés à la stratégie Vrai Nord et de la charge pour perte de valeur comptabilisés pour l'exercice considéré, alors qu'un profit à la vente d'un immeuble avait été comptabilisé à l'exercice précédent. Le BPA dilué s'est établi à 3,96 $, comparativement à 6,54 $ au quatrième trimestre de 2024.

FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DE L'EXERCICE COMPLET

Les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,1 pour cent, grâce à la solide performance de toutes les principales enseignes : augmentation de 3,7 pour cent pour le Groupe détail, de 6,2 pour cent pour SportChek et de 3,9 pour cent pour Mark's, sur une base comparable de 52 semaines.

La vigueur des ventes grâce à des stocks suffisants pour répondre à la demande croissante des clients, conjuguée à l'avantage découlant du fait que le quatrième trimestre comptait une semaine de plus, a contribué à la croissance des ventes au détail et des produits du secteur Détail, qui ont augmenté de 4,5 pour cent et de 5,4 pour cent, respectivement. Excluant la Division pétrolière, les produits du secteur Détail ont augmenté de 7,5 pour cent pour l'exercice, surpassant la hausse de 5,9 pour cent des ventes au détail.

La mise à profit continue des outils de gestion des marges et les mesures de rationalisation de l'organisation ont donné lieu à une amélioration de la performance opérationnelle des activités de détail. Le taux de la marge brute normalisé du secteur Détail excluant la Division pétrolière 1 a augmenté de 27 points de base pour s'établir à 35,5 pour cent. Le BAIIA normalisé du secteur Détail a augmenté de 8,1 pour cent, ce qui représente un BAIIA normalisé du secteur Détail en pourcentage des produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière) de 14,6 pour cent. Le rendement du capital investi du secteur Détail 1 a augmenté de 119 points de base pour s'établir à 11,0 pour cent.

favorable a largement contrebalancé la baisse du bénéfice avant impôt des Services Financiers, qui reflétait principalement les investissements dans les activités de la Société annoncés précédemment. Le BPA dilué s'est établi à 10,57 $, comparativement à 14,91 $ à l'exercice précédent.

FAITS SAILLANTS STRATÉGIQUES DE L'EXERCICE COMPLET

En mars 2025, la Société a lancé Vrai Nord, une stratégie de croissance transformatrice qui se déroulera sur une période de quatre ans. La stratégie Vrai Nord soutient la raison d'être de la marque de la Société et a pour objectif de favoriser la croissance de ses activités de commerce de détail fondamentales grâce à quatre éléments stratégiques clés, soit de placer les clients au cœur de sa stratégie, de bonifier le programme de fidélisation Récompenses Triangle et d'utiliser des données privilégiées, obtenues à l'aide de la technologie et de l'intelligence artificielle (« IA »), pour offrir une expérience numérique et en magasin rehaussée. La stratégie est mise en œuvre par une nouvelle équipe de haute direction et repose sur une nouvelle structure organisationnelle, afin de soutenir la transition de la Société d'une structure de société de portefeuille vers un modèle d'exploitation plus intégré et agile, capable d'exercer ses activités à grande échelle et d'offrir de la valeur à la clientèle.

L'exercice 2025 a représenté une année charnière pour la stratégie de croissance transformatrice Vrai Nord de la Société. La mise en œuvre du modèle d'exploitation agile, axé sur les technologies et efficace permet de nouvelles façons de travailler et d'importantes réalisations sur plusieurs fronts : Le programme Récompenses Triangle s'est taillé une place dans la vie d'un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes. Le programme compte maintenant 9,8 millions de membres actifs inscrits, ce qui représente une augmentation de 6 pour cent par rapport à 2024. Au début de 2026, dans le cadre de deux partenariats de fidélisation lancés par la Société, près de 100 000 membres de RBC Avion et 600 000 membres Petro-Points de Petro-Canada avaient lié leur compte au programme Récompenses Triangle. Le partenariat de la Société avec WestJet (Récompenses WestJet) devrait être lancé au cours du deuxième trimestre de 2026, et le partenariat avec Tim Hortons (points FidéliTim) devrait suivre au second semestre de 2026. Les magasins rénovés continuent de soutenir la croissance. En 2025, des projets ont été menés à terme dans 52 magasins. Ces projets comprennent la rénovation, l'agrandissement ou le remplacement de 31 magasins Canadian Tire, y compris de nouveaux magasins Canadian Tire à Kelowna, en Colombie­-Britannique, et à Kingston, en Ontario; et l'ouverture ou la rénovation de 21 magasins d'autres enseignes, y compris des magasins Mark's et SportChek aménagés selon de nouveaux formats attrayants en Colombie­-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec. De nouvelles capacités liées à l'optimisation des stocks, ainsi qu'un nouvel outil d'IA (DaiVID) qui optimise la fixation des prix et les marges, ont procuré de la valeur aux clients et contribué à la croissance. Le service de livraison le jour même offert dans toutes les enseignes est de mieux en mieux connu, ce qui a contribué à la croissance des ventes de commerce électronique à un rythme supérieur à celui des magasins physiques. La Compagnie de la Baie d'Hudson est devenue la plus récente marque détenue à avoir été lancée auprès des clients, avec sa capsule des fêtes « Rayures de la Baie d'Hudson » sortie au quatrième trimestre de 2025 qui a suscité un vif intérêt chez les clients et généré d'excellentes ventes. Un assortiment complet d'articles sera mis en marché à l'été 2026. Le modèle organisationnel Vrai Nord de la Société définit clairement les responsabilités pour chacun des composants suivants : la stratégie de mise en marché (dirigée par Matt Moore, chef des services commerciaux), l'exécution de la vente au détail (dirigée par TJ Flood, chef de l'exploitation), la gestion du rendement et la discipline en matière de capital (dirigée par Darren Myers, chef des finances) et la gestion de l'initiative de transformation et la création de valeur (dirigée par Susan O'Brien, chef de la transformation, un poste nouvellement créé). Comme la restructuration liée à la stratégie Vrai Nord a été menée à terme au troisième trimestre de 2025, la Société tire maintenant parti des économies annualisées connexes; une tranche d'environ 30 millions de dollars de ces économies est reflétée dans les charges d'exploitation du quatrième trimestre de 2025. Les économies réalisées en 2026 continueront d'être accompagnées d'investissements ciblés visant à soutenir la croissance et à poursuivre la stratégie Vrai Nord, notamment grâce à des investissements dans le déploiement de l'IA. Au cours du troisième trimestre de 2025, la Société a également négocié des modifications à ses contrats conclus avec les marchands du Groupe détail de manière à renforcer l'arrimage avec les priorités de la stratégie Vrai Nord. À la fin de l'exercice, le nombre d'actions de catégorie A sans droit de vote (CTC.A) en circulation avait diminué de 5 pour cent par rapport à l'exercice précédent, la Société ayant continué de mettre en œuvre son programme de rachat d'actions existant. La Société avait racheté de ses actions CTC.A pour un montant total de 442,4 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution, au cours de l'exercice dans le cadre de son intention de rachat d'actions de 2025 et de 2026.



APERÇU CONSOLIDÉ

Dans les présents résultats financiers, les activités d'Helly Hansen sont présentées séparément en tant qu'activités abandonnées. À moins d'indication contraire, toute l'information financière représente les résultats des activités poursuivies de la Société et tous les résultats du quatrième trimestre de 2025 (période de 14 semaines close le 3 janvier 2026) sont comparés aux résultats du quatrième trimestre de 2024 (période de 13 semaines close le 28 décembre 2024).

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits se sont établis à 4 551,1 millions de dollars, en hausse de 8,3 pour cent par rapport à 4 200,8 millions pour la période correspondante de l'exercice précédent.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 318,7 millions de dollars, une baisse de 149,9 millions par rapport à l'exercice précédent. Sur une base normalisée, le bénéfice avant impôt consolidé a augmenté de 85,8 millions de dollars.

Le BPA dilué s'est établi à 3,96 $, ou 4,47 $ sur une base normalisée, comparativement à 6,54 $, ou 3,24 $ sur une base normalisée, à l'exercice précédent.

Le BPA dilué pour les activités abandonnées s'est établi à (0,06) $ au quatrième trimestre de 2025, par rapport à 0,83 $ au quatrième trimestre de 2024.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours du trimestre.

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE COMPLET

Les ventes au détail se sont établies à 18 986,9 millions de dollars, une hausse de 809,2 millions, ou 4,5 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les ventes au détail, excluant la Division pétrolière 1 , ont augmenté de 5,9 pour cent, et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,1 pour cent.

, ont augmenté de 5,9 pour cent, et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 4,1 pour cent. Les produits consolidés ont augmenté de 5,2 pour cent, pour s'établir à 16 315,5 millions de dollars.

Le bénéfice avant impôt consolidé s'est établi à 878,5 millions de dollars, et à 1 109,0 millions sur une base normalisée, l'augmentation du bénéfice avant impôt normalisé étant principalement attribuable à la hausse du bénéfice du secteur Détail, partiellement contrebalancée par la baisse du bénéfice avant impôt normalisé du secteur Services Financiers et de la FPI.

Le BPA dilué s'est établi à 10,57 $, comparativement à 14,91 $ à l'exercice précédent. Le BPA dilué normalisé s'est établi à 13,77 $, en hausse de 18,6 pour cent. Le BPA dilué normalisé a augmenté de 11,61 $ par rapport à l'exercice précédent.

Se reporter à la section 5.1.1 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur la Société au cours de l'exercice.

APERÇU DU SECTEUR DÉTAIL

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les ventes au détail se sont chiffrées à 5 860,7 millions de dollars, en hausse de 8,9 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2024. Les ventes au détail (excluant la Division pétrolière) et les ventes comparables consolidées ont augmenté de 10,2 pour cent et de 4,2 pour cent, respectivement.

Les ventes au détail 1 du Groupe détail ont augmenté de 8,7 pour cent et les ventes comparables, de 2,7 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

du Groupe détail ont augmenté de 8,7 pour cent et les ventes comparables, de 2,7 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de SportChek ont augmenté de 14,5 pour cent et les ventes comparables, de 9,5 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

de SportChek ont augmenté de 14,5 pour cent et les ventes comparables, de 9,5 pour cent, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes au détail 1 de Mark's ont augmenté de 13,0 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 7,2 pour cent.

de Mark's ont augmenté de 13,0 pour cent par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent et les ventes comparables, de 7,2 pour cent. Les produits du secteur Détail se sont établis à 4 150,7 millions de dollars, en hausse de 334,0 millions, ou 8,8 pour cent, par rapport à l'exercice précédent. Les produits du secteur Détail, excluant la Division pétrolière, ont augmenté de 10,7 pour cent.

La marge brute du secteur Détail s'est chiffrée à 1 361,0 millions de dollars, en hausse de 16,5 pour cent ou, en excluant la Division pétrolière, en hausse de 16,4 pour cent par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base normalisée et en excluant la Division pétrolière, la marge brute du secteur Détail a augmenté de 14,7 pour cent, et le taux de la marge brute du secteur Détail a augmenté de 118 points de base, pour s'établir à 35,4 pour cent.

Le bénéfice avant impôt du secteur Détail s'est établi à 210,7 millions de dollars, ou 241,6 millions sur une base normalisée, au quatrième trimestre de 2025, comparativement à un bénéfice avant impôt du secteur Détail de 376,2 millions, ou 162,0 millions sur une base normalisée, à l'exercice précédent, alors que la Société avait comptabilisé un profit réalisé à la vente d'un immeuble.

Le rendement du capital investi du secteur Détail, calculé sur les 12 derniers mois, s'est établi à 11,0 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2025, comparativement à 9,8 pour cent à la fin du quatrième trimestre de 2024, en raison de l'augmentation du bénéfice par rapport à la période précédente.

Se reporter aux sections 5.1.1, 5.2.1 et 5.2.2 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 de la Société pour de l'information sur les éléments de normalisation et pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Détail au cours du trimestre.

APERÇU DES SERVICES FINANCIERS

QUATRIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice avant impôt des Services Financiers s'est établi à 79,2 millions de dollars, comparativement à 67,5 millions, ou 76,9 millions sur une base normalisée, à l'exercice précédent.

Les produits ont augmenté de 4,1 pour cent, et le taux de la marge brute en dollars a augmenté de 319 points de base. La marge brute a augmenté de 11,4 pour cent, surtout en raison d'une hausse des produits et d'une baisse des pertes de valeur nettes.

Les créances moyennes brutes 1 ont augmenté de 2,5 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une hausse de 1,7 pour cent du solde moyen des comptes 1 , liée à la croissance des ventes par cartes de crédit, et par une augmentation de 0,8 pour cent du nombre moyen de comptes actifs 1 .

ont augmenté de 2,5 pour cent en raison de l'engagement toujours élevé des titulaires de carte, qui s'est traduit par une hausse de 1,7 pour cent du solde moyen des comptes , liée à la croissance des ventes par cartes de crédit, et par une augmentation de 0,8 pour cent du nombre moyen de comptes actifs . Se reporter aux sections 5.3.1 et 5.3.2 du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 de la Société pour de l'information additionnelle sur les événements ayant eu une incidence sur le secteur Services Financiers au cours du trimestre.

APERÇU DE CT REIT

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 1 (« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 2,9 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,636 $, comparativement à 0,452 $ au cours du quatrième trimestre de 2024.

(« FTOA ») par part, après dilution, ont augmenté de 2,9 pour cent par rapport au quatrième trimestre de 2024; le bénéfice net par part dilué s'est établi à 0,636 $, comparativement à 0,452 $ au cours du quatrième trimestre de 2024. Pour de plus amples renseignements, se reporter au communiqué de CT REIT pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2025 publié le 17 février 2026.

RÉPARTITION DU CAPITAL

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

Le total des dépenses d'investissement s'est établi à 630,5 millions de dollars en 2025, comparativement à 575,1 millions en 2024.

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation 1 se sont établies à 502,2 millions de dollars en 2025, comparativement à 478,4 millions en 2024. Grâce à une discipline plus rigoureuse et à un échéancier plus serré en ce qui a trait à la réalisation des projets, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2025 se sont situées en deçà de la fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars annoncée précédemment par la Société.

se sont établies à 502,2 millions de dollars en 2025, comparativement à 478,4 millions en 2024. Grâce à une discipline plus rigoureuse et à un échéancier plus serré en ce qui a trait à la réalisation des projets, les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice complet de 2025 se sont situées en deçà de la fourchette de 525,0 millions à 575,0 millions de dollars annoncée précédemment par la Société. Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation pour l'exercice 2026 devraient totaliser entre 500,0 millions et 550,0 millions de dollars.

DIVIDENDE TRIMESTRIEL

Le 18 février 2026, le conseil d'administration de la Société a déclaré des dividendes au taux de 1,80 $ par action, payables le 1er juin 2026 aux actionnaires inscrits aux registres en date du 30 avril 2026. Le dividende est considéré comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt.

RACHATS D'ACTIONS

Le 7 novembre 2024, la Société a annoncé son intention de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 200 millions de dollars en 2025, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution.

Le 6 mars 2025, dans le cadre de l'annonce de sa stratégie Vrai Nord, la Société a revu à la hausse son intention de rachat d'actions pour un montant maximal de 400 millions de dollars en 2025, sous réserve de la conclusion de la vente d'Helly Hansen (l'« intention de rachat d'actions de 2025 »).

Le 5 novembre 2025, le conseil a approuvé l'intention de la Société de racheter des actions de catégorie A sans droit de vote pour un montant maximal de 400 millions de dollars, en plus du nombre requis à des fins d'antidilution d'ici la fin de 2026, sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société (l'« intention de rachat d'actions de 2025-2026 »).

En 2025, la Société a racheté un total de 2 673 292 actions de catégorie A sans droit de vote en plus des actions à des fins d'antidilution pour un montant de 442,4 millions de dollars, soit 2 423 492 actions pour un montant de 400,0 millions en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025 et 249 800 actions pour un montant de 42,4 millions en vertu de l'intention de rachat d'actions de 2025-2026.

1. MESURES FINANCIÈRES ET RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR ET MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Le présent communiqué contient des mesures financières et des ratios non conformes aux PCGR ainsi que des mesures financières supplémentaires. Les références ci­-dessous au rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de 2025 désignent le rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet clos le 3 janvier 2026, qui est disponible sur SEDAR+, à l'adresse https://www.sedarplus.ca et est intégré par renvoi dans les présentes. Les mesures non conformes aux PCGR et les ratios non conformes aux PCGR n'ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR et, par conséquent, peuvent ne pas être comparables à d'autres mesures similaires utilisées par d'autres sociétés.

A) Mesures financières et ratios non conformes aux PCGR

Bénéfice par action dilué normalisé

Le BPA dilué normalisé, un ratio non conforme aux PCGR, est calculé en divisant le bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires, une mesure financière non conforme aux PCGR, par le total des actions diluées de la Société. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires de la Société normalisé avec les mesures conformes aux PCGR correspondantes.

(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) T4 2025

T4 2024

2025

2024

Bénéfice net 232,4 $ 385,4 $ 659,0 $ 915,5 $ Bénéfice net attribuable aux actionnaires 211,0

365,2

575,6

831,3

Plus les éléments de normalisation, après impôt :















Perte de valeur liée à un placement à long terme 17,0

--

17,0

--

Coûts de restructuration --

--

92,2

--

Autres coûts de transformation et honoraires de

services-conseils 10,3

--

65,1

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction

faite de la réduction de valeur des stocks --

(197,4)

--

(197,4)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

13,2

--

13,2

Bénéfice net normalisé 259,7 $ 201,2 $ 833,3 $ 731,3 $ Bénéfice net normalisé attribuable aux actionnaires 238,3 $ 181,0 $ 749,9 $ 647,1 $ BPA dilué normalisé 4,47 $ 3,24 $ 13,77 $ 11,61 $

Bénéfice avant impôt normalisé consolidé, bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers

Le bénéfice avant impôt normalisé consolidé, le bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail et le bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé consolidé et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

2025

2024

Bénéfice avant impôt 318,7 $ 468,6 $ 878,5 $ 1 175,1 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de

services-conseils 13,9

--

88,4

--

Perte de valeur liée à un placement à long terme 17,0

--

17,0

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction

faite de la réduction de valeur des stocks --

(222,9)

--

(222,9)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

18,1

--

18,1

Bénéfice avant impôt normalisé 349,6 $ 263,8 $ 1 109,0 $ 970,3 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé (de la perte avant impôt normalisée) du secteur Détail et du bénéfice avant impôt.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

2025

2024

Bénéfice avant impôt 318,7 $ 468,6 $ 878,5 $ 1 175,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 108,0

92,4

425,3

473,8

Bénéfice (perte) avant impôt du secteur Détail 210,7 $ 376,2 $ 453,2 $ 701,3 $ Plus les éléments de normalisation :















Coûts de restructuration --

--

125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de

services-conseils 13,9

--

88,4

--

Perte de valeur liée à un placement à long terme 17,0

--

17,0

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction

faite de la réduction de valeur des stocks --

(222,9)

--

(222,9)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

8,7

--

8,7

Bénéfice avant impôt normalisé (perte avant impôt normalisée)

du secteur Détail 241,6 $ 162,0 $ 683,7 $ 487,1 $

Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers et du bénéfice avant impôt, une mesure conforme aux PCGR présentée dans les états financiers consolidés.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

2025

2024

Bénéfice avant impôt 318,7 $ 468,6 $ 878,5 $ 1 175,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 239,5

401,1

543,8

813,1

Bénéfice avant impôt des Services Financiers 79,2 $ 67,5 $ 334,7 $ 362,0 $ Plus les éléments de normalisation :















Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

9,4

--

9,4

Bénéfice avant impôt normalisé des Services Financiers 79,2 $ 76,9 $ 334,7 $ 371,4 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés et FTOA par part de CT REIT

Les FTOA par part sont un ratio non conforme aux PCGR qui est calculé en divisant les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. Les FTOA sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Le tableau suivant présente un rapprochement du bénéfice avant impôt, conforme aux PCGR, avec les FTO, ainsi qu'un rapprochement des FTO avec les FTOA.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

2025

2024

Bénéfice avant impôt 318,7 $ 468,6 $ 878,5 $ 1 175,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 127,4

333,3

361,4

740,9

Bénéfice avant impôt de CT REIT 191,3 $ 135,3 $ 517,1 $ 434,2 $ Plus :















Ajustement au titre (du profit) de la perte à la juste valeur de

CT REIT (110,4)

(54,8)

(195,4)

(119,1)

Impôt différé de CT REIT (0,5)

(0,3)

(0,3)

(0,1)

Paiements sur le capital des contrats de location liés aux actifs

au titre de droits d'utilisation de CT REIT (0,1)

(0,2)

(0,6)

(0,8)

Juste valeur des attributions de titres de capitaux propres de

CT REIT 0,1

(1,4)

1,4

(0,7)

Charges liées à la location interne de CT REIT 0,3

0,4

1,4

1,2

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 80,7 $ 79,0 $ 323,6 $ 314,7 $ Moins :















Produits locatifs comptabilisés de manière linéaire de CT REIT (1,7)

(1,1)

(7,0)

(4,6)

Coûts de location directs de CT REIT 0,2

0,2

0,8

0,9

Réserve au titre des dépenses d'investissement de CT REIT 6,6

6,9

26,7

26,0

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 75,6 $ 73,0 $ 303,1 $ 292,4 $

FTO par part - dilués et FTOA par part - dilués

Les FTO par part - dilués et les FTOA par part - dilués sont calculés en divisant les FTO ou les FTOA par le nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution. La direction est d'avis que ces mesures sont utiles aux investisseurs pour évaluer l'incidence de ces mesures sur leurs placements.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

Variation

2025

2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations de CT REIT 80,7 $ 79,0 $ 2,2 % 323,6 $ 314,7 $ 2,8 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 238,4

236,7





237,9

236,1





Flux de trésorerie liés aux opérations par part - dilués de CT REIT 0,339 $ 0,334 $ 1,5 % 1,360 $ 1,333 $ 2,0 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement.

(en millions de dollars canadiens) T4 2025

T4 2024

Variation

2025

2024

Variation

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés de CT REIT 75,6 $ 73,0 $ 3,6 % 303,1 $ 292,4 $ 3,7 % Nombre moyen pondéré de parts en circulation, après dilution1 238,4

236,7





237,9

236,1





Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part - dilués de CT REIT 0,317 $ 0,308 $ 2,9 % 1,274 $ 1,239 $ 2,8 %

1. Les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l'incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.

Rendement du capital investi du secteur Détail

Le rendement du capital investi du secteur Détail est calculé en divisant le rendement du secteur Détail par le capital investi du secteur Détail. Le rendement du secteur Détail est défini comme étant le bénéfice après impôt du secteur Détail sur les 12 derniers mois, excluant les charges d'intérêts, la dotation à l'amortissement liée aux contrats de location, le bénéfice intersectoriel et tout élément de normalisation. Le capital investi du secteur Détail est défini comme étant le total des actifs du secteur Détail, moins les dettes fournisseurs et charges à payer et les soldes intersectoriels du secteur Détail selon une moyenne des quatre derniers trimestres. Le rendement du secteur Détail et le capital investi du secteur Détail sont des mesures financières non conformes aux PCGR. Pour obtenir de l'information sur ces mesures, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2025.

(en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 2025

2024

Bénéfice avant impôt 878,5 $ 1 175,1 $ Moins : autres secteurs opérationnels 425,3

473,8

Bénéfice avant impôt du secteur Détail 453,2 $ 701,3 $ Plus les éléments de normalisation :







Coûts de restructuration 125,1

--

Autres coûts de transformation et honoraires de services-conseils 88,4

--

Profit à la vente du centre de distribution de Brampton, déduction

faite de la réduction de valeur des stocks --

(222,9)

Charges liées à l'examen stratégique des SFCT --

8,7

Autres charges pour perte de valeur 17,0

--

Bénéfice avant impôt normalisé du secteur Détail 683,7 $ 487,1 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 du secteur Détail 229,6

218,5

Plus :







Charges d'intérêts2 du secteur Détail 291,7

335,8

Amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation du secteur Détail 593,2

578,7

Taux d'imposition effectif du secteur Détail 26,0 % 25,8 % Plus : impôt du secteur Détail (348,1)

(305,8)

Rendement du secteur Détail 990,9 $ 877,3 $









Total de l'actif moyen lié aux activités poursuivies 21 508,4 $ 20 839,6 $ Moins : actif moyen des autres secteurs opérationnels 4 422,2

4 334,4

Actif moyen du secteur Détail lié aux activités poursuivies 17 086,2 $ 16 505,2 $ Moins :







Ajustements intersociétés1 moyens du secteur Détail 4 547,6

4 339,8

Dettes fournisseurs et charges à payer3 moyennes du secteur Détail 2 834,1

2 611,2

Actif moyen de Franchise Trust 550,9

583,8

Excédents de trésorerie moyens du secteur Détail 123,2

--

Capital investi moyen du secteur Détail 9 030,4 $ 8 970,4 $ Rendement du capital investi du secteur Détail 11,0 % 9,8 %

1. Les ajustements intersociétés comprennent le bénéfice intersociétés reçu de CT REIT, qui est inclus dans le secteur Détail, et les placements intersociétés effectués par le secteur Détail dans CT REIT et SFCT. 2. Exclut Franchise Trust. 3. Les dettes fournisseurs et charges à payer comprennent les dettes fournisseurs et autres créditeurs, les passifs dérivés à court terme, les provisions à court terme et l'impôt à payer.

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation

Les dépenses d'investissement liées à l'exploitation sont une mesure financière non conforme aux PCGR. Pour en savoir davantage sur cette mesure, se reporter à la section 10.1 du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre et l'exercice complet de 2025.

Le tableau suivant présente un rapprochement du total des entrées liées aux activités d'investissement présentées dans le tableau consolidé des flux de trésorerie avec les dépenses d'investissement liées à l'exploitation.

(en millions de dollars canadiens) 2025

2024

Total des entrées1 663,7 $ 636,8 $ Plus : variation des montants à payer au titre des entrées et des autres éléments sans effet sur la trésorerie (3,2)

(61,7)

Moins :







Acquisition de la propriété intellectuelle de la Compagnie de la Baie d'Hudson 30,0

--

Acquisitions et aménagements de CT REIT, excluant les ventes internes conclues avec la Société 128,3

96,7

Dépenses d'investissement liées à l'exploitation 502,2 $ 478,4 $

1. Ce poste figure dans la section sur les activités d'investissement du tableau consolidé des flux de trésorerie.

B) Mesures financières et ratios supplémentaires

Les mesures suivantes sont des mesures financières supplémentaires. Se reporter à la section 10.2, Mesures financières supplémentaires, du rapport de gestion de la Société pour le quatrième trimestre de 2025 pour plus d'information sur la composition de ces mesures.

Ventes au détail consolidées et ventes au détail consolidées (excluant la Division pétrolière);

Ventes comparables consolidées;

Produits (excluant la Division pétrolière);

Produits du secteur Détail (excluant la Division pétrolière);

Ventes au détail et ventes au détail (excluant la Division pétrolière);

Ventes comparables et ventes au détail du Groupe détail Canadian Tire;

Ventes comparables et ventes au détail de SportChek;

Ventes comparables et ventes au détail de Mark's;

Taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière);

Taux de la marge brute du secteur Détail et taux de la marge brute du secteur Détail (excluant la Division pétrolière);

Créances moyennes brutes;

Solde moyen des comptes;

Nombre moyen de comptes.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des informations qui peuvent constituer des « informations prospectives » aux termes des lois applicables sur les valeurs mobilières, qui reflètent les attentes actuelles de la direction en ce qui a trait aux événements futurs et à la stratégie Vrai Nord de la Société. Toutes les déclarations, autres que celles portant sur des faits historiques, qui figurent dans le présent document peuvent constituer des informations prospectives, y compris, sans s'y limiter, de l'information concernant : l'incidence de la stratégie Vrai Nord de la Société, y compris les économies de charges d'exploitation; le lancement planifié des partenariats de fidélisation avec WestJet et Tim Hortons; les prévisions de dépenses d'investissement liées à l'exploitation de la Société; et l'intention de la Société de racheter ses actions de catégorie A sans droit de vote. Les lecteurs sont prévenus que ces informations pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, signalées par des mots tels que « pouvoir », « supposer », « avoir l'intention de », « croire », « estimer », « planifier », « perspective », « cible », « prévision », « anticiper », « aspirer », « prévoir », « continuer », « en cours » ou la forme négative de ces mots ou par des variantes similaires. Bien que la Société estime que les informations prospectives présentées dans ce communiqué reposent sur des renseignements, des estimations, des hypothèses et des avis qui sont raisonnables, elles sont nécessairement assujetties à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Pour obtenir de l'information sur les risques, incertitudes, facteurs et hypothèses significatifs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent significativement de l'information prospective, se reporter à la section 16, Mise en garde relative aux informations prospectives, du rapport de gestion du quatrième trimestre et de l'exercice complet de la Société, ainsi qu'aux autres documents publics déposés par la Société, disponibles sur les sites Web de SEDAR+, à https://www.sedarplus.ca, et https://investors.canadiantire.ca. La Société ne s'engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, sous réserve des exigences des lois applicables.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Canadian Tire tiendra une conférence téléphonique pour discuter de l'information comprise dans le présent communiqué et de questions afférentes à 8 h (HE), le jeudi 19 février 2026. La conférence téléphonique sera diffusée sur le Web en direct et dans son intégralité à l'intention de tous les investisseurs intéressés et des médias, à l'adresse https://investors.canadiantire.ca, et sera archivée durant 12 mois à la même adresse.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE

La Société Canadian Tire Limitée (TSX : CTC.A) (TSX : CTC) (la « Société ») est une entreprise fièrement canadienne depuis 1922. Guidée par la raison d'être de sa marque, « Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada », la Société a développé une large présence sur le marché de la vente au détail à l'échelle nationale, a acquis un taux de confiance exceptionnel auprès des clients et regroupe des effectifs comptant parmi les plus solides du pays - employant des dizaines de milliers de Canadiens qui s'ajoutent à ses marchands et franchisés à l'échelle locale. Son activité est centrée sur des commerces de détail, chacun étant destiné à refléter les aspirations de la vie : Canadian Tire, qui offre des produits dans les catégories Au foyer, Au jeu, À l'atelier, Au volant et Articles saisonniers et de jardinage, soutenu par les enseignes de renom Party City et PartSource; Mark's/L'Équipeur, un détaillant de premier plan de vêtements de travail et tout-aller; SportChek, Hockey Experts, Sports Experts et Atmosphere, qui offrent les meilleures marques de vêtements et d'articles pour la vie active; et Pro Hockey Life, un magasin spécialisé en équipement de hockey pour les joueurs d'élite. Les enseignes, marques partenaires et cartes de crédit de la Société sont réunies au sein de son programme de fidélisation Récompenses Triangle - qui est un rouage essentiel de la stratégie axée sur les clients de la Société. Comptant plus de 12 millions de membres, Triangle met à contribution des données de première main pour offrir des récompenses avantageuses et des expériences personnalisées à l'échelle des près de 1 700 magasins de détail et postes d'essence. La Société exploite également une division pétrolière et des services financiers, en plus de détenir une participation majoritaire dans CT REIT, une fiducie canadienne de placement immobilier cotée à la TSX. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site Corp.CanadianTire.ca.

Bilans consolidés

(en millions de dollars canadiens) Au 3 janvier 2026

Au 28 décembre 2024











ACTIF







Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 6) 553,5 $ 475,6 $ Placements à court terme 148,5

128,4

Créances clients et autres débiteurs (note 7) 1 053,2

1 263,0

Créances sur prêts (note 8) 6 857,8

6 697,5

Stocks de marchandises 2 417,5

2 558,3

Impôt sur le résultat à recouvrer 59,8

9,3

Charges payées d'avance et dépôts 220,2

212,0

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 5,8

3,8

Total des actifs courants 11 316,3

11 347,9

Créances à long terme et autres actifs (note 9) 703,4

711,9

Placements à long terme 71,4

72,8

Goodwill et immobilisations incorporelles (note 10) 1 361,1

2 176,2

Immeubles de placement (note 11) 503,4

436,7

Immobilisations corporelles (note 12) 5 522,8

5 394,4

Actifs au titre de droits d'utilisation (note 13) 2 001,8

2 034,8

Impôt différé (note 15) 59,6

65,9

Total de l'actif 21 539,8 $ 22 240,6 $









PASSIF







Dépôts (note 16) 1 109,4 $ 1 171,4 $ Dettes fournisseurs et autres créditeurs (note 17) 2 811,6

2 931,4

Provisions (note 18) 255,6

186,2

Emprunts à court terme (note 19) 295,1

295,8

Emprunts (note 20) 556,6

563,2

Tranche courante des obligations locatives (note 13) 355,6

418,5

Impôt à payer 54,6

88,5

Tranche courante de la dette à long terme (note 21) 758,0

680,4

Total des passifs courants 6 196,5

6 335,4

Dépôt à long terme (note 16) 2 432,7

2 386,0

Provisions à long terme (note 18) 60,2

67,1

Obligations locatives à long terme (note 13) 2 086,3

2 071,6

Impôt différé (note 15) 130,9

245,5

Dette à long terme (note 21) 3 617,9

3 875,5

Autres passifs à long terme (note 22) 201,4

171,2

Total du passif 14 725,9

15 152,3

CAPITAUX PROPRES







Capital social (note 26) 615,9

625,9

Cumul des autres éléments de bénéfice global (perte globale) 9,4

(85,3)

Bénéfices non distribués 5 230,3

5 614,4

Capitaux propres attribuables aux actionnaires de

la Société Canadian Tire 5 855,6

6 155,0

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (note 14) 958,3

933,3

Total des capitaux propres 6 813,9

7 088,3

Total du passif et des capitaux propres 21 539,8 $ 22 240,6 $

États consolidés du résultat net

Pour les exercices clos



(en millions de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions et

les montants par action) Au 3 janvier 2026

Au 28 décembre 20241











Produits (note 28) 16 315,5 $ 15 516,0 $ Coûts des activités génératrices de produits (note 29) 10 700,2

10 315,2

Marge brute 5 615,3

5 200,8

Autres charges (produits) (note 18) 229,0

(290,0)

Frais de vente, généraux et administratifs (note 30) 3 470,6

3 240,0

Amortissements (note 31) 741,7

731,6

Charges financières nettes (produits financiers nets) (note 32) 295,5

344,1

Bénéfice avant impôt 878,5

1 175,1

Charge (économie) d'impôt sur le résultat 219,5

259,6

Bénéfice net lié aux activités poursuivies 659,0

915,5

(Perte nette) bénéfice net lié aux activités abandonnées (49,3)

56,4

Bénéfice net 609,7 $ 971,9 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :







Actionnaires de la Société Canadian Tire







Activités poursuivies 575,6 $ 831,3 $ Activités abandonnées (49,3)

56,4

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (note 14) 83,4

84,2



609,7 $ 971,9 $ Bénéfice (perte) par action de base 9,70 $ 15,96 $ Activités poursuivies 10,60

14,95

Activités abandonnées (0,90)

1,01

Bénéfice (perte) par action dilué 9,67 $ 15,92 $ Activités poursuivies 10,57

14,91

Activités abandonnées (0,90)

1,01

Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires et d'actions de catégorie A sans droit de vote en circulation :







De base 54 271 164

55 625 884

Dilué 54 460 287

55 766 848



1. Certains chiffres comparatifs sont présentés de manière à refléter la présentation de l'entreprise Helly Hansen à titre d'activité abandonnée pour l'exercice considéré (se reporter à la note 4).

États consolidés du résultat global

Pour les exercices clos

(en millions de dollars canadiens) le 3 janvier 2026

le 28 décembre 20241



Bénéfice net lié aux activités poursuivies 659,0 $ 915,5 $

Autres éléments de résultat global, déduction faite de l'impôt









Éléments qui pourront ultérieurement être reclassés en résultat net :









Profits nets (pertes nettes) liés à la couverture de flux de trésorerie des stocks (71,3)

151,0



Profits nets (pertes nettes) liés à la juste valeur des dérivés désignés comme étant des couvertures de flux de trésorerie, à l'exclusion de la valeur temps des options sur swap 8,6

16,3



Variations de la juste valeur de la valeur temps des options sur swap (16,6)

(8,5)



Reclassement de pertes (profits) en résultat (9,4)

(8,8)



Écart de change (2,8)

4,6



Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat net :









Gains actuariels (pertes actuarielles) 5,0

17,3



Variations de la juste valeur des titres de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments de bénéfice global 5,8

--



Autres éléments de bénéfice global (perte globale) liés aux activités poursuivies attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire (80,7) $ 171,9 $

Bénéfice global lié aux activités poursuivies 578,3 $ 1 087,4 $

Bénéfice net lié aux activités abandonnées (49,3) $ 56,4 $

Autres éléments de bénéfice global (perte globale) liés aux activités abandonnées 228,8

11,1



Éléments du bénéfice global liés aux activités abandonnées attribuables aux actionnaires de la Société Canadian Tire 179,5 $ 67,5 $

Bénéfice global attribuable aux :









Actionnaires de la Société Canadian Tire









Activités poursuivies 494,9 $ 1 003,2 $

Activités abandonnées 179,5

67,5



Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle liées aux activités poursuivies 83,4

84,2



Bénéfice global 757,8 $ 1 154,9 $



1. Certains chiffres comparatifs sont présentés de manière à refléter la présentation de l'entreprise Helly Hansen à titre d'activité abandonnée pour l'exercice considéré (se reporter à la note 4).

Tableaux consolidés des flux de trésorerie

Pour les exercices clos

(en millions de dollars canadiens) le 3 janvier 2026

le 28 décembre 20241















Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :









Activités d'exploitation









Bénéfice net (perte nette) lié aux activités poursuivies 659,0 $ 915,5 $

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :









Amortissement des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 653,9

634,2



Perte de valeur des immobilisations corporelles, des immeubles de placement et des actifs au titre de droits d'utilisation 27,9

8,6



Amortissement des immobilisations incorporelles (note 31) 110,1

120,2



Perte (profit) à la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'actifs détenus en vue de la vente et d'actifs au titre de droits d'utilisation (7,0)

(279,6)



Impôt sur le résultat 219,5

259,5



Charges financières nettes (note 32) 295,5

344,1



Total, à l'exception des éléments suivants : 1 958,9

2 002,5



Intérêts versés (367,9)

(394,0)



Intérêts reçus 28,6

40,4



Impôt sur le résultat (payé) reçu (283,9)

(46,9)



Variation des créances sur prêts (202,5)

(139,0)



Variation du fonds de roulement d'exploitation et autres (148,2)

531,1



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation des activités abandonnées (32,9)

69,7



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'exploitation 952,1

2 063,8



Activités d'investissement









Entrées d'immobilisations corporelles et d'immeubles de placement (582,0)

(567,8)



Entrées d'immobilisations incorporelles (81,7)

(60,5)



Total des entrées (663,7)

(628,3)



Acquisition de placements à court terme (331,7)

(183,0)



Produit de la vente de placements à long terme 72,7

--



Produit à l'échéance et à la cession de placements à court terme 309,3

271,2



Produit de la cession d'immobilisations corporelles, d'immeubles de placement, d'immobilisations incorporelles et d'actifs détenus en vue de la vente 6,4

321,1



Paiements de loyers reçus au titre de contrats de sous-location sous forme de contrats de location-financement (sur le capital) 20,3

16,0



Acquisition de placements à long terme et autres (65,7)

(5,4)



Variation des créances sur prêts de Franchise Trust 6,7

(43,2)



Produit de la vente d'Helly Hansen, déduction faite des coûts de transaction 1 290,0

--



Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement des activités abandonnées (5,5)

(12,5)



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement 638,8

(264,1)



Activités de financement









Dividendes versés (361,7)

(359,8)



Distributions payées aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (76,9)

(70,3)



Émission nette (remboursement net) de titres d'emprunt à court terme (0,7)

(669,9)



Émission nette (remboursement net) de titres d'emprunt de Franchise Trust (6,7)

43,2



Émission de titres d'emprunt à long terme 700,0

550,0



Remboursement sur la dette à long terme (880,4)

(960,4)



Paiement d'obligations locatives (sur le capital) (383,2)

(327,5)



Paiement des coûts de transaction liés à la dette à long terme (3,6)

(2,0)



Rachat d'actions de catégorie A sans droit de vote (467,2)

(29,8)



Encaissements (paiements) nets liés aux instruments financiers (2,7)

25,2



Variation des dépôts (20,2)

187,8



Flux de trésorerie affectés aux activités de financement des activités abandonnées (9,7)

(21,8)



Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement (1 513,0)

(1 635,3)



Flux de trésorerie générés (utilisés) au cours de la période 77,9

164,4



Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 475,6

311,2



Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin (note 6) 553,5 $ 475,6 $



1. Certains chiffres comparatifs sont présentés de manière à refléter la présentation de l'entreprise Helly Hansen à titre d'activité abandonnée pour l'exercice considéré (se reporter à la note 4).

