TORONTO, le 18 févr. 2026 /CNW/ - S'appuyant sur un partenariat de détail stratégique pluriannuel, la Société Canadian Tire (la « Société ») (TSX: CTC.A) a annoncé aujourd'hui la prochaine phase de sa collaboration avec Microsoft, à savoir le développement d'une plateforme d'intelligence au détail personnalisée visant à aider l'entreprise à mieux anticiper et satisfaire les besoins des Canadiens en fonction des moments du quotidien qui comptent le plus pour eux.

À la suite d'un projet pilote réussi en 2025, la plateforme, appelée MOSaiC, est en cours d'élaboration et elle sera déployée à l'échelle des magasins de détail de la Société, notamment Canadian Tire, Mark's/L'Équipeur et SportChek, ainsi que de ses canaux numériques.

MOSaiC allie une analytique évoluée, des modèles d'IA et des capacités génératives pour synthétiser des données à l'interne sur les ventes et le programme de fidélisation Récompenses Triangle, ainsi que des facteurs externes tels que la saisonnalité, les situations météorologiques, les fêtes et les événements locaux. Soutenue par Microsoft Azure et propulsée par l'IA de Microsoft, cette plateforme aide les équipes à mieux comprendre les tendances en matière de demande des clients et à y répondre avec plus de précision.

MOSaiC détectera et repérera les tendances quant à la demande afin de générer des informations sur divers moments dans la vie des clients, notamment dans le contexte d'inondations causées par le dégel printanier, du déménagement des étudiants pour la rentrée ou de l'adoption de nouvelles habitudes de mise en forme. En repérant ces moments plus tôt en fonction de données plus fiables, nos équipes peuvent mieux coordonner les stocks, les assortiments, les promotions, les contenus numériques et les services à l'échelle du système de vente au détail de la Société.

Bon nombre de détaillants analysent les données sur les ventes. Or, MOSaiC est destinée à lier les informations obtenues à l'échelle des enseignes, du programme de fidélisation Récompenses Triangle et des contextes locaux pour que la Société puisse accompagner ces moments de façon plus cohérente dans l'ensemble de son secteur de détail.

« Notre stratégie continue Vrai Nord préconise la modernisation tout en renforçant nos liens avec les Canadiens, dit Greg Hicks, président et chef de la direction, Société Canadian Tire. Bien que nos relations avec les clients et nos connaissances à l'échelle locale s'échelonnent sur une période de plus de 100 ans, MOSaiC aidera nos équipes à prendre de meilleures décisions quant à ce que nous offrons en fonction des moments et des endroits en liant les informations tirées du programme Récompenses Triangle et le contexte local. Cela nous permet d'aller au-delà de la vente d'articles en répondant aux besoins de nos clients en fonction des moments de leur vie. »

Au cours de la phase pilote, MOSaiC a repéré plus de 1 000 moments distincts de la vie pour lesquels la Société se trouve dans une position unique qui lui permet de mieux servir les clients en misant sur ses actifs de vente au détail, notamment ses magasins, ses sites numériques, ses applis, ses services, son programme de fidélisation et ses capacités de marketing. En 2026, les équipes des secteurs du détail et du numérique commencent à tirer avantage de ces informations afin de créer de nouveaux assortiments, des expériences locales en magasin et en ligne et des promotions personnalisées.

Dans le cadre de ce projet, Microsoft fournit l'infrastructure infonuagique, les capacités des modèles d'IA et un apport en ingénierie afin de soutenir une expansion sécuritaire et évolutive de MOSaiC allant de sa phase pilote à un déploiement progressif à l'échelle de l'entreprise.

La Société a déjà déployé des outils fondés sur l'IA tels que DaiVID, une plateforme de prix et de promotions alimentée par l'IA qui a contribué à améliorer la perception des clients quant à la valeur. De plus, la Société fait appel à des fonctions numériques propulsées par l'IA pour favoriser les découvertes, les achats et des expériences plus personnalisées dans le cadre de ses investissements continus en matière de données et d'infrastructures numériques.

La Société poursuit ses investissements dans les capacités de l'IA à l'interne en vue de soutenir sa planification stratégique et d'accélérer la prise de décisions au quotidien. En vertu de cet effort, l'entreprise a procédé à un déploiement national de Microsoft 365 Copilot, qui fournira des outils de l'IA à ses employés de bureau. Cela permettra à ses équipes d'analyser l'information et de collaborer plus efficacement en utilisant de nouveaux moyens fiables.

« La Société Canadian Tire contribue à définir la forme que peut prendre le commerce de détail dans l'avenir au pays, dit Matt Milton, président de Microsoft Canada. En alliant sa grande compréhension de la vie au Canada avec les capacités évoluées de l'IA de Microsoft, nous favorisons des expériences plus personnalisées, plus pertinentes et plus opportunes, tant pour les clients que pour les employés. Qu'il s'agisse de doter ses employés de Microsoft 365 Copilot ou de mettre en œuvre des innovations de l'IA qui exercent un impact concret, nous sommes fiers d'agir en tant que partenaire de confiance de la Société Canadian Tire en matière d'infonuage et d'AI afin d'appuyer le prochain chapitre de son parcours de transformation. »

Dans le but de favoriser une adoption responsable, la Société offre des programmes de formation structurée sur l'IA en collaboration avec Microsoft et des écoles de commerce réputées, ce qui permettra aux employés d'apprendre à utiliser l'IA avec confiance dans le cadre de leurs tâches quotidiennes.

Lancée en 2025, la stratégie de transformation Vrai Nord de la Société est fondée sur sa raison d'être, à savoir Nous sommes là pour améliorer la vie au Canada. Les données modernes et les capacités de l'IA jouent un rôle important dans la prise de décisions plus éclairées, l'approfondissement des liens avec les clients et l'établissement d'un système de vente au détail mieux coordonné.

